YDS geç başvuru ne zaman, ÖSYM açıkladı! YDS geç başvuru ücreti ve tarihi nedir? YDS başvurusu nasıl yapılır 2020

ÖSYM Başkanı Halis Aygün açıklama yaparak 2020 YDS başvurularının yeniden alınacağını, Sınav Merkezi Tercihlerinin de değiştirilebileceğini duyurdu. 2020 YDS sınavına başvuru yapmayan adaylar, ÖSYM tarafından verilen yeni tarihlerde tarihlerde başvurularını gerçekleştirebilecek. Başvurusunu yapan adaylar ise sınav merkezi tercihlerini güncelleyebilecek. 2020 YDS başvurusu nasıl yapılır? YDS geç başvuru ücreti ve sınav tarihi ne zaman?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 19-26 Şubat 2020 tarihleri arasında başvurusu alınan Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS) hakkında ÖSYM Başkanı Halis Aygün’den açıklama geldi. Aygün başvuruların yeniden alınacağını duyurdu. Peki, 2020 YDS başvuruları ne zaman yapılacak?, YDS başvurusu nasıl yapılır 2020?

YDS GEÇ BAŞVURU TARİHİ

ÖSYM 2020-YDS İçin Ek Başvuru Alınması ve Sınav Merkezi Tercihlerinin Güncellenmesi ile ilgili açıklama yaptı. 27 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak 2020 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2020-YDS) için 19-20 Ağustos 2020 tarihlerinde ek başvuru alınacak.

YDS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR 2020?

Adaylar sınava başvurularını, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden 20 Ağustos 2020 tarihi mesai saati bitimine kadar veya ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) ile ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından 20 Ağustos 2020 tarihi saat 23.59’a kadar yapabilecek. Sınav ücreti, 19-21 Ağustos 2020 tarihleri arasında (banka şubesinden ödeme yapacak adaylar için 21 Ağustos 2020 tarihi mesai saati bitimine kadar; ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak adaylar ile banka ATM’leri ve online bankacılık üzerinden ödeme yapacak adaylar için 21 Ağustos 2020 tarihi saat 23.59'a kadar) yatırılacak.

Sınava, 19-26 Şubat 2020 tarihleri arasında veya 10 Mart 2020 tarihinde başvuru yapan adaylardan sınav merkezi tercihini değiştirmek isteyen adaylar da 19-20 Ağustos 2020 tarihleri arasında ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) sınav merkezi tercihlerini güncelleyebilecek.

YDS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ

SINAV ÜCRETİ : 130,00 TL

2020-YDS GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 10 Mart 2020 (Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün %50 artırımlı olarak ödenir.)

2020-YDS EK BAŞVURU GÜNLERİ : 19-20 Ağustos 2020 (Ücret ödeme için son gün, 21 Ağustos 2020)

YDS İÇİN HED KODU ALINMALI!

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının http://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

YDS NASIL YAPILIYOR?

YDS başvuru kılavuzunda yer alan bilgiye göre, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce, Rusça dilleri ile ÖSYM e-Sınav Binalarında elektronik olarak uygulanacak Farsça, İspanyolca, İtalyanca, Yunanca, Bulgarca dillerinde yapılacak sınavlarda, çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan testler kullanılır. Bu diller için sınavda sözcük bilgisi, dil bilgisi, çeviri ve okuduğunu anlama soruları bulunmaktadır.

Arnavutça, Boşnakça, Çince, Danimarkaca (Danish Dili), Ermenice, Gürcüce, Hollandaca (Dutch Dili), Japonca, Korece, Lehçe, Macarca, Portekizce, Rumence, Sırpça, Ukraynaca (Ukraince) dillerinde Türkçeye ve Türkçeden yabancı dile çeviri şeklinde yapılıyor. Türkçe'ye ve yabancı dile çevirilerde her biri için yaklaşık 200 sözcükten oluşan metinlerden yararlanılır.

İngilizce sınavında kullanılan kaynaklar ABD, İngiltere ve Kanada gibi İngilizce konuşulan ülkelere aittir. Bu sınavda İngiliz İngilizcesine ait dil alışkanlıkları izlenmekle birlikte Amerikan İngilizcesi kullanımının daha yaygın olduğu durumlarda adaylara bir dezavantaj oluşturmaması için yaygın olan kullanım tercih edilmektedir. Sınavlarda sözlük ve sözlük görevi yapan yardımcı araçlar kullanılmıyor.

2020-YDS: Kılavuz ve Başvuru Bilgileri