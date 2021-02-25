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YDS başvuruları başladı! YDS/1 başvuru ücreti ne kadar? ÖSYM YDS başvuru ekranı…

25 Şubat 2021 Perşembe - 10:26 | Son Güncelleme : 25 02 2021 - 10:26

YDS başvurusu başladı. ÖSYM sayfası üzerinden yapılacak işlemler için YDS başvuru ücreti olarak 145 lira yatırılacak. 18 Nisan 2021 tarihinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenecek sınavdan önce adaylar, başvuru kılavuzunda belirtilen işlemleri yapacak.


ÖSYM tarafından dil yeterliliğini ölçmek için düzenlenen YDS başvuruları başladı. ÖSYM sınava girecek adaylara YDS HES kodu uyarısında bulundu. Adaylar belirtilen bankalara ücret ödemesini yaptıktan sonra başvuru işlemlerini tamamlayacak.

YDS BAŞVURU EKRANI

YDS BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTİYOR?

Sınava başvurular, 25 Şubat – 08 Mart 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

YDS NE ZAMAN YAPILACAK?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2021-YDS/1) 18 Nisan 2021 tarihinde uygulanacaktır.

 

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