Yazın kalp sağlığı için denize aç karnına girin

Yazın alınabilecek bazı basit tedbirlerle kalp krizi riskini azaltmanın mümkün olduğunu belirten Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Uçar, Yazın öğlen güneşinde veya güneşin dik olduğu vakitlerde dışarı çıkmayın. Ağır, yağlı yemeklerden uzak durun. Az ve sık aralıklarla, sebze ve meyveden zengin beslenmeye çalışın. Şalgam, meyan kökü suyu, soda ve maden suyu tüketiminde dikkatli olun. Kontrolsüz tüketilmeleri tansiyonu yükselteceği gibi, kalp yetmezliği bulgularının da tetiklenmesine yol açabilir. Denize, sabah ve akşam saatlerinde aç karnına girin. Kumda güneş banyosu yapmayın, denizde kıyıya paralel olarak yüzün dedi.

Sıcak ve nemli havalarda pek çok kişi, havanın kendisini bunalttığından, göğüs kafesine baskı yaptığından şikâyet edebiliyor. Sağlıklı kişiler için bile çoğu zaman hastalık nedeni olabilen yaz sıcaklarının, özellikle kalp rahatsızlığı olanlarda mevcut kalp problemlerini artırabileceğini vurgulayan Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Uçar, yazın kalp sağlığımızı korumamızı sağlayacak uyarılarda bulundu.

AŞIRI SICAKLAR KALP DAMAR HASTALIĞINI TETİKLİYOR

Aşırı sıcak ve nemli havanın özellikle kalp damar hastalığını, tansiyon dengesizliğini ve kalp yetersizliğini tetikleyebileceğinin altını çizen Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Uçar, Vücut ısısını sabit tutan en önemli mekanizmalardan biri cildin kan dolaşımıdır. Cildi besleyen damarlar soğukta büzüşerek, sıcakta ise genişleyerek vücuttaki ısı kaybını azaltmaya veya artırmaya çalışır. Bu durum kalbin daha fazla çalışmasını gerektirir. Kalp yetersizliği bulunan hastalarda kan akımının ağırlıklı olarak cilde yönlenmesi, hayati organlara olan kan akımının azalmasına yol açabilir diye konuştu.

SICAK HAVALARDA KALP KRİZİNDEN ÖLÜMLER ARTIYOR

Hava sıcaklıklarının artmasının özellikle kalp hastaları açısından bazı riskler oluşturduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Hakan Uçar, şunları söyledi:

Kalp krizleri aşırı sıcak havalarda artış gösterir. Bunun en önemli nedeni tuz ve elektrolit kaybı ile tepkisel olarak kanın pıhtılaşma oranının artmasıdır. Aşırı sıcak ve nemli günlerde, kalp krizi geçiren veya kalp ve damar hastalığı nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı artış göstermektedir. Aşırı sıcak dalgalarının yaşandığı yıllarda yapılan gözlemsel çalışmalarda özellikle yaşlı ve yandaş hastalıkları olan hastaların daha fazla etkilendiği görülmüştür. Olası bir kalp krizini önlemek için özellikle kalp hastası olan kişilerin bol sıvı alarak ve elektrolit kaybına dikkat ederek güneşin zararlı etkilerinden korunmaları çok önemlidir.

YETERLİ SIVI ALINMAZSA BÖBREK FONKSİYONLARI BOZULUR

Vücudun sıvı ihtiyacı dengelenmezse kalp yetersizliğinin tetiklenebileceği uyarısında bulunan Uçar, Vücudun sıcağa karşı aldığı en etkili yöntem terlemedir. Nemli deriden su buharlaşırken cilt de soğumaya başlar. Doğal olarak bu durumda sıvı ve elektrolit denilen tuz ve mineraller kaybedilir. Damarlarda dolaşan sıvı hacminin azalması, kanın akışkanlığının ve böbreklerden geçen kan miktarının azalmasına neden olur. Bu durum, yeterli sıvı alınmadığı takdirde böbrek fonksiyonlarında bozulmaya yol açabilir. Bunu dengelemek üzere böbrek ve böbreküstü bezlerinden salgılanan maddeler damarların büzüşmesine ve ani tansiyon yükselmeleri ile kalp yetersizliği bulgularının artmasına neden olabilir dedi.

HİPERTANSİYON HASTALARI TATİL ÖNCESİ İLAÇLARINI DÜZENLETMELİ

Hipertansiyon hastalarının yaza girmeden ve tatile çıkmadan mutlaka doktorlarına giderek ilaçlarını yaza göre düzenlenmesi gerektiğini ifade eden Uçar, şu önerilerde bulundu:

Hipertansiyonu bulunan ve idrar söktürücü ilaçlar kullanan hastaların yeterli miktarda sıvı almaları çok önemlidir. Aksi takdirde ani tansiyon düşmeleri, böbrek fonksiyonlarında bozulmalar ortaya çıkabilir. Sıcakta damar genişlemesi arttığından bazı grup tansiyon ilaçlarının bacakta ödem yapıcı etkisi artmaktadır. Böyle durumlarda tuz alımı biraz daha kısıtlanmalıdır. Hipertansiyon çoğunlukla herhangi bir şikâyete yol açmayan bir hastalık olduğundan çoğu hasta kan basıncındaki değişikliklerin farkına varamaz. Özellikle mevsim değişikliği dönemlerinde kan basıncındaki değişiklikleri daha yakından izlemekte yarar vardır. Bu nedenle, yüksek tansiyonu bulunan hastalar yaz aylarında herhangi bir sorun yaşamamak için doktorlarına danışmalıdır. Böylelikle bu hastaların ilaç kullanımları eğer hekimleri tarafından gerekli görülürse yaz dönemi için yeniden düzenlenebilir.

YAZIN ŞALGAM VE MADEN SUYU TÜKETİMİNE DİKKAT

Yaz aylarında alınabilecek bir takım basit tedbirlerle kalp krizi riskini azaltmanın mümkün olabileceğini belirten Prof. Dr. Hakan Uçar, önerilerini şöyle sıraladı: