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Yazı gönderildi, süre 30 Haziran'a uzatıldı! Onaya gerek yok...

AA |  24 Mart 2021 Çarşamba - 9:06 | Son Güncelleme : 24 03 2021 - 9:14

On binlerce kişiyi yakından ilgilendiriyor. Süre 30 Haziran'a kadar uzatıldı. Yazı gönderildi, herhangi bir onaya da ihtiyaç yok. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından denizcilere verilen gemi adamı cüzdanı, gemi adamı yeterlik belgesi, STCW sertifikaları ve sağlık yoklama belgelerinin süresi, yurt dışında bulunan gemi adamları için 30 Haziran'a kadar uzatıldı.


AA muhabirinin, Denizcilik Genel Müdürlüğünden edindiği bilgiye göre,  kurum, liman başkanlıklarının yanı sıra ilgili kurum ve kuruluşlara, yeni tip  koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan kararlara ilişkin  yazı gönderdi.
 
Bu kapsamda, denizcilere verilen gemi adamı cüzdanı, gemi adamı  yeterlik belgesi, STCW sertifikaları yurt dışında bulunan gemi adamları için 30  Haziran'a kadar geçerli olacak.
 
 Yurt dışında belge yenileme sürecinin yeni problemler doğuracağı  düşünülerek Denizcilik Genel Müdürlüğünün talebi üzerine Türkiye Hudut ve  Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünden alınan yazıyla halihazırda ülke dışında  seferde bulunan denizcilerin, sağlık yoklama belgeleri de herhangi bir onaya  ihtiyaç duyulmadan 30 Haziran'a kadar kullanılabilecek.
 
Gemilere Türkiye'den katılacak mürettebatın ise belgelerini  yenilemeleri gerekiyor.
 
İhtiyaç halinde yurt dışındaki denizcilik idarelerine sunulmak üzere  Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından Uluslararası  Denizcilik Örgütüne gönderilen yazı, diğer ülkelere de duyuruldu.

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STCW yeterlik belgesi gemi adamı
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