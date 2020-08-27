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Yazı gönderildi! Adalet Bakanlığı'ndan yeni 'Kovid-19' tedbirleri...

27 Ağustos 2020 Perşembe - 17:46 | Son Güncelleme : 27 08 2020 - 17:55

Adalet Bakanlığınca, yeni adli yıl dolayısıyla, başsavcılıklara ve istinaf mahkemelerine, "Kovid-19 tedbirleri"ne yönelik yazı gönderildi. Bakanlıktan gönderilen yazıya göre, tutukluların ceza infaz kurumlarından adliyelere nakilleri sırasında gerekli önlemler titizlikle alınacak. Açıklamada ayrıca, "Vatandaşların hizmet binalarındaki sirkülasyonlarının azaltılması, fiziki temasın aza indirilmesi amacıyla ön büro faaliyetleri artırılacak." denildi.


Adalet Bakanlığınca, yeni adli yıl dolayısıyla  başsavcılıklara ve istinaf mahkemelerine gönderilen yeni tip koronavirüs  (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin yazıya göre, vatandaşların hizmet binalarındaki  sirkülasyonlarının azaltılması, fiziki temasın aza indirilmesi amacıyla ön büro  faaliyetleri artırılacak, tutukluların ceza infaz kurumlarından adliyelere  nakilleri sırasında gerekli önlemler titizlikle alınacak. 
 
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün imzasıyla iletilen yazıda, Kovid-19  salgını ile mücadele çerçevesinde tüm kamuda olduğu gibi adalet hizmetleri  alanında da Sağlık Bakanlığının ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri  doğrultusunda birtakım önlemler alındığı, bu önlemlerin hastalığın bulaşma  riskinin azaltılmasına katkı sağladığı belirtildi.
 
Sağlık Bakanlığının ve Bilim Kurulu'nun görüşleri doğrultusunda  hazırlanan "Adalet Hizmetlerinde Koronavirüs Tedbirleri Kapsamında Yeni Çalışma  Esasları Kılavuzu"nun 29 Mayıs'ta paylaşıldığı aktarılan yazıda, kılavuzda yer  alan önlemlerin hızlı şekilde uygulanıp hayata geçirildiği, yeni adli yıl  nedeniyle bazı konuların hatırlatılmasında fayda görüldüğü vurgulandı.
 
Yazıya göre, kılavuzdaki tedbirlere titizlikle uyulacak, adliye  girişlerinde ve bina içerisinde kalabalıklaşmayı ve uzun süre beklemeyi önleyecek  ilave uygulamalar hayata geçirilecek.
 
Hizmet binalarında hijyen kurallarına uygun hareket edilmesi ve maske  kullanımı sağlanacak, adalet hizmetlerinden faydalanan vatandaşların hizmet  binalarındaki sirkülasyonlarının azaltılması, fiziki temasın aza indirilmesi  amacıyla ön büro faaliyetleri artırılacak.
 
İşleri kolaylaştıracak tedbirler hayata geçirilecek
 
Kovid-19 tanısı konulan ya da temaslı olması nedeniyle izlenen  personele ilişkin işlemler gecikmeden yapılacak, bu personelin tedavi  süreçlerindeki ihtiyaçları da takip edilecek.
 
Çalışma alanlarında bulunacak kişi sayısının kılavuzdaki esaslara  uygun olması sağlanacak, kılavuzda yer alan önlemlerin hayata geçirilmesi için  gereken hijyen malzemeleri ile ekipmanlar tedarik edilecek.
 
Tutukluların ceza infaz kurumlarından adliyelere nakilleri sırasında  gerekli önlemler titizlikle alınacak, icra ve iflas dairelerinde kalabalıklaşmayı  ve uzun süre beklemeyi önleyecek, vatandaşlar ve avukatların işlerini  kolaylaştıracak tedbirler hayata geçirilecek.
 
Öte yandan yerel düzeyde fayda görülen önlemler İl Pandemi Kurulları  ile iletişim kurularak gecikmeden alınacak.
 

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