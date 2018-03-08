Yazar Emrah Serbes hakim karşısına çıktı!

Habertürk'ten Neşet Dişkaya'nın haberine göre, İzmir Torbalı'da alkol lü olarak kullandığı ve aşırı hız yaptığı otomobil iyle çarptığı araçta 3 kişinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle hakkında 22.5 yıla kadar hapis cezası istenen senarist-yazar Emrah Serbes ilk kez hakim karşısına çıktı.

İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde saat 14.00'te başlayan duruşmada Emrah Serbes savunma yaptı.

Aylık gelirini 7 bin lira olarak söyleyen Emrah Serbes, savunması esnasında ağladı.

''KAZADAN SONRA ALKOL ALDIM''

Üzerinde çalıştığı projeyi bitirince tatile çıkmaya karar verdiğini anlatan Emrah Serbes "Önce Yalova 'ya annemin yanına gitmeye karar verdim. Ancak kendime tuttuğum şoför Kenan Doğru ile Bodrum 'a gitmeyi kararlaştırdık. Olay sırasında alkol almadım. Kazadan sonra İstanbul 'a hastaneye giderken yolda alkol aldım. Kaza öncesi araçta soğuk kahve içtim. Araçta bulunan viski şişesini Bodrum Gümüşlük'te içmek için aldım" dedi.

Kaza anını anlatan Emrah Serbes'in savunması sürüyor.

NE OLMUŞTU?

Kaza, 22 Eylül 2017 tarihinde saat 04.30 sıralarında, İzmir- Aydın otoyolu Torbalı Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İzmir'den Aydın yönüne giden Ayhan Özçelik yönetimindeki 35 TV 9335 plakalı otomobile, arkadan gelen 34 NT 5005 plakalı otomobil çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle savrulan Ayhan Özçelik'in kullandığı otomobil taklalar attı. Kazayı gören diğer sürücülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, sürücü Ayhan Özçelik ve kızı Zeynep Özçelik'in öldüğünü belirledi.

Kazada ağır yaralanan Nilgün Özçelik ise Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yolda kalbi duran ve yapılan müdahalelerle yaşama döndürülen Nilgün Özçelik, Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yoğun bakıma alınan Nilgün Özçelik, kazadan 12 gün sonra yaşamını yitirdi.

Kazada ölen baba, anne ve kızları, Manisa 'nın Soma ilçesinde toprağa verildi. Kazanın ardından, otomobili kendisinin kullandığını öne süren Kenan Doğru tutuklandı.

EMRAH SERBES 6 GÜN SONRA İTİRAF ETMİŞTİ

Behzat Ç. kitaplarının yazarı Emrah Serbes, kazadan 6 gün sonra sosyal medya üzerinden itiraf mektubunu paylaşarak, kazanın sorumlusunun kendisi olduğunu açıkladı. Torbalı Adliyesi'ne gelen Serbes, suçunu itiraf ederek teslim oldu. İfadesinin alınması ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Serbes, tutuklandı, Kenan Doğru ise tahliye edildi.

Yazar Emrah Serbes'e yönelik Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı fezleke, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. İzmir'de savcılığın ikinci kez yaptığı inceleme ve değerlendirmenin ardından bir süre önce iddianame tamamlandı ve yargılamanın yapılacağı mahkemeye gönderildi. Serbes için 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak'tan 22,5 yıla kadar hapis cezası istendi. Kaza sırasında Serbes ile aynı araçta olan ve ilk aşamada aracı kendisinin kullandığını ileri süren arkadaşı Kenan Doğru için ise 'suçu üstlenmek' suçundan 2 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Emrah Serbes ve Kenan Doğru, İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesinde, bugün hakim karşısına ilk kez çıkıyor.

TAZMİNAT DAVASI DA AÇILDI

Öte yandan kazada, annesi, babası ve kız kardeşi yaşamını yitiren Ahmet Mert Özçelik (24), Emrah Serbes hakkında, avukatı aracılığıyla tazminat davası açtı. Ahmet Mert Özçelik'in avukatı Burcu Ece Güler, müvekkilinin kazada tüm ailesini kaybettiğini belirterek, 4,5 milyon liralık manevi tazminat talep etti. Emrah Serbesin kazadan sonra sürücü olduğunu gizlediğini hatırlatan Avukat Burcu Ece Güler, mal varlığını da kaçırmasının ya da gizlemesinin önlenmesini, üzerinde de tedbir konulmasını istedi.