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Yaz tatili nasıl olacak? Pandemide yaz planı, işte pilot il...
BioNTech ile yapılan aşı anlaşması, pandemi konusunda bu yaz atılacak adımları geliştirdi. Yeni planda hedef yaz aylarında tam katılımlı aşı kampanyasını tamamlayıp sonbaharda toplumsal bağışıklığı sağlamak ve kışa güvenli bir şekilde girmek.
Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere hükümette yapılan değerlendirmeler, tam katılımlı aşı kampanyası ve toplumsal bağışıklıkla kışa girmek yönünde. Bu çalışmalarda tüm veriler değerlendiriliyor.