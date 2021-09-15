Yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı? Atatürk Üniversitesi Açık öğretim (ATA AÖF) yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavı 12 Eylül Pazar günü yapıldı. Yaz okulu sınavlarının tamamlanmasıyla gözler sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi beklemeye başlarken, yaz okulu sınav soruları ve cevap anahtarı erişime açıldı. Peki, Yaz okulu sınav sonuçları açıklandı mı? ATA AÖF sınav sonuçları 2021…

ATA AÖF sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? sorularına yanıt aranıyor. Erzurum Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından düzenlenen yaz okulu sınavları 12 Eylül Pazar günü sona erdi. Sınavın sona ermesiyle sorular ve cevaplar da adayların erişimine açıldı. İşte ATA AÖF yaz okulu sınav sonuçları detayları…

ATA AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF sınav sonuçları henüz açıklanmadı. 2020 yılında 9 Eylül'de yapılan sınav sonuçları 14 Eylül'de erişime açılmıştı. Bu tarih göz önüne alındığında ATA AÖF yaz okulu sınav sonuçlarının Cuma gününe kadar açıklanması bekleniyor.

ATA AÖF YAZ OKULU SINAV SORULARI YAYINLANDI

Kurum tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Değerli öğrencimiz, sınav soruları ve cevapları LMS'ye yüklenmiştir. lms3.ataaof.edu.tr adresinde sol menüde yer alan soru itiraz sayfasından sınav sorularını görebilir ve yine bu sayfadan Çarşamba günü (15 Eylül 2021) saat 13:00'a kadar soru itirazında bulunabilirsiniz.



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