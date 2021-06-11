Yaz hamileleri için altın değerinde 8 öneri

Havaların ısınmasıyla başlayan tatil planları herkesi mutlu etse de gebelerin aklında sorular oluşturabiliyor. Seyahate çıkmanın, şehirden uzaklaşmanın tehlikeli olduğunu düşünen anne adayları “Nelere dikkat etmeliyim?”, “Neler yasak, neler serbest?” gibi sorulara cevap arıyor. Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. İnci Öz yaz hamileleri için altın değerinde öneriler paylaştı.

1 - Tatil için 3-4 saati aşan yolculukları tercih etmeyin. Uzun süreli araba yolculuklarında mutlaka mola verip yürüyüş yapın ve ayaklarınızı hareket ettirin.

2 - Tatil için tercih ettiğiniz ortamın mutlaka Covid-19 tedbirlerini almış olmasına dikkat edin.

3 - Gebeler için havuza ve denize girmek sakıncalı değil, aksine çok faydalıdır. Yüzmek gebelik te yapılması gereken bir aktivitedir. Yalnız havuzun hijyenik olmasına, denizin de çok kirli olmamasına dikkat edin. Güneşin etkili olduğu çok sıcak saatlerde yüzmeyi tercih etmeyin.

4 - Mutlaka kısa yürüyüşler yapın. Ancak yaz günlerinde serin olan sabah ve akşamüzeri saatleri tercih edin. Çok ağır egzersiz, antrenman gibi hızlı yürüyüşler uygun değil. Daha sakin, aralarda dinlenerek yapılan yürüyüşler çok faydalıdır.

5 - Çok sıcak saatlerde dışarıda bulunmamaya dikkat edin. Ani tansiyon düşmesi gebelikte oldukça tehlikelidir.

6 - Yaz aylarında bol sıvı alın, özellikle bol bol su tüketin. Yalnız kalorisi yüksek konsantre meyve suları, katkı içeren, alkol gibi içeceklerden uzak durun.

7 - Beslenme hayatın her döneminde çok önemlidir. Tatil sürecinde de hamilelikte temel olarak dikkat edilmesi gereken bol protein tüketmek, daha az karbonhidrat ve yağ alımına özen göstermektir. Ekmek, hamur işi, tatlı, pilav makarna, fazla miktarda meyve, çikolata, dondurmadan uzak durmak faydalı olacaktır. Tatil dönüşü kısa sürede çok fazla kilo almak gebelik şekerini tetikleyebilir. Bol miktarda et, süt, süt ürünleri, salata ve yoğurt yiyin ki bebek de sağlıklı olsun.

8 - En önemlisi gebelik kontrollerini tatile gitmeden önce ve tatil dönüşünde mutlaka yaptırın. Tatil süresince de bebeğinizin hareketlerini çok iyi takip edin. Herhangi bir farklılık, bebeğin hareketlerinde azalma varsa tatil yerinde de doktora kontrole gidin.