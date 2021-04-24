Yaz geliyor! Son dakika açıklaması, çarşamba günü...

MARMARA BÖLGESİ'NDE ARALIKLI VE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLENİYOR

Marmara Bölgesi'nde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgedeki sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olması bekleniyor.