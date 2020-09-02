Yaz aylarında orta kulak iltihabına dikkat

Orta kulak iltihabı hakkında konuşan Op. Dr. Bülent Kamil Aykal, “Uzun süreli orta kulak iltihabı bir uzman tarafından kontrol edilmediği takdirde işitme kaybına ve birçok ciddi hastalığa sebep oluyor. Özellikle yaz aylarında insanların sık sık denize ve havuza girmesi kulağa su kaçmasına neden oluyor. Hastaların kulaklarını kuru tutması ve en küçük bir belirtide direkt doktora başvurmaları gerekir” diye konuştu.

“İltihap hasara sebep oluyor”

Üç aydan fazla süren kulakta işitme kaybı ve akıntı, ayrıca kulak deliği ve kulak zarındaki yırtık uzun süreli kronik otit olarak tabir edildiğini belirten Aykal, “Hastalarda genelde kulak zarları perfore oluyor yani deliniyor. Bu olay bazı durumlarda çocuklukta oluşmuş olabiliyor. Bu hastalar çocukluklarında sık sık orta kulak enfeksiyonu geçirmiş olabilirler ve bu enfeksiyona bağlı olarak kulak zarları perfore oluyor bu yüzden de tedavi edilmiyor. En büyük belirtileri arasında kulak akıntısı ve kötü koku bulunuyor. Kişi erişkin yaşa geldiği zaman en çok işitme kaybından ve kötü kokulu akıntıdan şikâyet ediyor. Kulak zarının perfore olması ve kötü kokması hastalığın ana belirtileri arasında yer alıyor. Bu hastalığın önüne geçebilmek için kulağın ıslak kalmaması, yani kuru kalması gerekiyor. Orta ve dış kulağın her zaman kuru kalması gerekiyor. Kulakta oluşan akıntı belli bir süre sonra orta kulaktaki kemikçiklerde; çekiç, örs, üzengi de hasara sebep oluyor ve onları eritiyor. Bu durum da hastada işitme kaybına sebep oluyor” ifadelerini kullandı.

“Beyin iltihabına neden olabiliyor”

Kulakta oluşan kötü kokulu akıntının oldukça tehlikeli olduğunu belirten Aykal, “Hasta bize başvurduğu zaman öncelikle kulaktaki akıntılı iltihabı yok etmeye çalışıyoruz. Orta kulak beyne çok yakın bir yerde olduğu için aradaki ince kemiğin enfeksiyon tarafından erimesi beyin zarı iltihabına ya da beyin iltihabına neden olabiliyor. Bu sonuçlar ölümcül komplikasyonlara bile neden olabilir. Kulağında kötü kokulu ve uzun süren akıntı ya da işitme kaybı hisseden hastaların mutlaka bir uzmana başvurmaları gerekir. Hastalığın tedavisindeki en önemli unsur olan kulakta oluşan iltihabı kurutmaya çalışıyoruz. Lokal kulak damlaları ya da ağızdan antibiyotikler öneriyoruz. Genelde hastalarımız kulaklarına su kaçırmaz ve kulaklarını kuru tutarlarsa daha sağlık lı olabiliyorlar” dedi.

“İşitme kaybına neden olabilir”

Kulak kemiğinin içindeki ve çevresindeki başka dokularda da iltihaplanmaya neden olabileceğini dile getiren Op. Dr. Aykal, “Müzmin orta kulak iltihaplanmaları ve basit müzmin orta kulak iltihapları olarak biliniyor. Bu tür müzmin orta kulak iltihaplarında genellikle kulak zarı deliktir ve orta kulaktaki iltihap bu delikten dışarı çıkararak kulak akıntısı şeklinde belirti verir. Akıntı ile birlikte, iltihabın neden olduğu tahribatın derecesine bağlı olarak işitme kaybı da vardır. Tehlikeli müzmin orta kulak iltihapları ise bazı müzmin orta kulak iltihaplarında ve kolesteatom varlığında kemik dokuda da tahribat meydana gelir. Bu tür orta kulak iltihaplarının beyin zarına ulaşırsa menenjite, beyin dokusuna ulaşırsa beyin abselerine, iç kulağa ulaşırsa kalıcı sağırlık ve denge bozukluğuna, kulak kemiği içinden geçen yüz sinirine ulaşırsa yüz felcine ve benzer tehlikeli sağlık sorunlarına yol açma ihtimali vardır. En büyük belirtileri ise kulak akıntısı, işitme kaybı ya da kulak çınlaması ve nadiren de olsa kulak ağrımasıdır” diye konuştu.

Nasıl teşhis edilir?

Müzmin orta kulak iltihabının teşhisi hakkında bilgi veren Aykal, “Kulak Burun Boğaz uzmanının kulağı muayenesi ve işitme testleri ile teşhis edilir. Bazı durumlarda kulak kemiğinin bilgisayarlı tomografi filmleri ile hastalığın yaygınlığının ve türünün değerlendirilmesi de gerekebilir” dedi.

Nasıl tedavi edilir?

Müzmin orta kulak iltihaplarının çoğunun ameliyatla tedavi edilmesi gerektiğini belirten Op. Dr. Bülent Kâmil Aykal, “Ameliyatın amacı ve yapılış şekli her hastanın durumuna göre farklılıklar gösterir. Ameliyatlarda genel olarak iltihabın ortadan kaldırılması, nüksetmesinin önlenmesi ve eğer mümkünse işitmenin düzeltilmesi amaçlanır. Müzmin orta kulak iltihapları için uygulanan ameliyatlar, mikroskoplarla büyütme altında yapılan hassas mikro cerrahi uygulamalarıdır. Bu ameliyatlarda işitmenin düzeltilmesini sağlamak üzere yeniden sağlam bir kulak zarının yapılması, sesi kulak zarından iç kulağa ileten kemikçiklerin yeniden normal çalışır bir yapıya kavuşturulması, yapay protezler kullanılması gibi birçok farklı uygulama vardır” ifadelerini kullandı.