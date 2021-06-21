Yaz 2021 nedir? Yaz gündönümü ne demek, ne zaman? 21 Haziran’da ne olur, Türkiye’de en uzun gündüz nerede yaşanır?

Yaz gündönümü nedir, ne demek? Google yaz 2021 doodle'ı ile yazın gelişini kutlayınca, yaz 2021 doodle hakkında araştırma yapılmaya başlandı. 21 Haziran tarihinde Güneş ışınları Yengeç Dönencesine dik gelmektedir. Bu nedenle Kuzey yarımkürede en uzun gündüz yaşanırken, Güney yarımkürede ise en uzun gece yaşanmaktadır. Bu tarihe kadar uzayan gündüzler, 21 Haziran sonrasında Kuzey yarımkürede kısalmaya başlamaktadır. Peki, Doodle olan 21 Haziran yaz gündönümü özellikleri, neden olur, Türkiye’de en uzun ve en kısa gündüz nerede yaşanacak?

Yaz Gündönümü nedir, 21 Haziran en uzun gündüz nerede yaşanacak? Yaz 2021 doodle'ı kullanıcıların 21 Haziran yaz dönencesi hakkında araştırma yapmasına neden oldu. Kullanıcılar doodle'ın üzerine günün anlamına yönelik bilgileri taramaya başladı. Peki, Doodle olan 21 Haziran yaz gündönümü özellikleri, neden olur, Türkiye’de en uzun ve en kısa gündüz nerede yaşanacak? İşte 21 Haziran Yaz Gündönümü hakkında merak edilenler...

Yaz gündönümü nedir, ne demek?

Güneş ışınları Yengeç Dönencesine dik düştüğü gün 21 Haziran’dır. Yaz gündönümü tarihi olan 21 Haziran'da Kuzey Yarımküre’de en uzun gündüz ve Güney Yarımküre'de ise en kısa gece yaşanır.

Yaz gündönümü neden olur, 21 Haziran yaz gündönümü özellikleri?

21 Haziran tarihinde Güneş ışınları Yengeç Dönencesine dik gelmektedir. Bu nedenle Kuzey yarımkürede en uzun gündüz yaşanırken, Güney yarımkürede ise en uzun gece yaşanmaktadır. Bu tarihe kadar uzayan gündüzler, 21 Haziran sonrasında Kuzey yarımkürede kısalmaya başlamaktadır.

1.Dünya'nın Kuzey Yarımküresi Güneş'e daha yakındır.

2.Kuzey Yarımkürede yaz, Güney Yarımküre'de kış mevsimi başlar.

3.Aydınlanma çemberi; Kutup dairelerine teğet geçer.

4.Kuzey Yarımküre'de en uzun gündüz, Güney Yarımküre'de en uzun gece gece yaşanır ve ertesi gün kısalmaya başlar.

5.Kuzeye gidildikçe gündüzler, Güneye gidildikçe geceler uzar.

6.Kuzey Kutup Dairesinde ve Kuşağında 24 saat gündüz, Güney Kutup Dairesinde 24 saat gece yaşanır.

7.Kuzey Yarımkürede, saat 12:00'de cisimler yıl içindeki en kısa gölgesi, Güney Yarımkürede ise en uzun gölgesi oluşur.

8.Güneş ışınlarının atmosferdeki tutulmasının en az olduğu yer Yengeç Dönencesidir.

21 Haziran’da Türkiye’de en uzun ve en kısa gündüz nerede yaşanacak?

Türkiye'de 21 Haziran tarihinde yaklaşık 15 saat gündüz yaşanırken, en uzun gündüz süresinin yaşanacağı il ise en kuzeyde bulunan Sinop olmaktadır. Hatay ise ülkenin en güneyinde olmasından ötürü 21 Haziran'da Türkiye'nin en kısa gündüzünü yaşayan ili olmaktadır.