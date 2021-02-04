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Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın oldu

AA |  04 Şubat 2021 Perşembe - 14:15 | Son Güncelleme : 04 02 2021 - 14:15

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden Yayladağı Belediye Başkanı Mustafa Sayın'ın yerine AK Parti Meclis Üyesi ve Cumhur İttifakı adayı Mehmet Yalçın seçildi.


Geçen hafta yaşamını yitiren Sayın'ın yerine Belediye Başkanı  belirlemek için Belediye Meclisi üyelerinin katılımıyla, Meclis salonunda oylama  yapıldı. Oylamada, Cumhur İttifakı'nın adayı AK Parti'li Meclis Üyesi Mehmet  Yalçın, 15 oy alarak yeni belediye başkanı oldu.
 
AK Parti Hatay milletvekilleri Abdulkadir Özel ve Hüseyin Şanverdi ile  AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Kaçar ve MHP İl Başkanı Murat Adal, Mehmet  Yalçın'ı tebrik etti, başarı diledi.
 
Mecliste, hayatını kaybeden Yayladığı Belediye Başkanı Mustafa Sayın  için dua edildi.
 
Mustafa Sayın, 29 Ocak'ta Kovid-19 tedavisi gördüğü hastanede 61  yaşında yaşamını yitirmişti.

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Mustafa Sayın Mehmet Yalçın yayladağı
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