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Yaylada tek başına yaşayan 'Robinson Nine' belgeseline İtalya'dan ödül
Trabzon'un Tonya ilçesinde yeğeninin ölümünden sonra küstüğü köyüne dönmeme kararı alıp, 37 yıldır Karakısrak Yaylası'nda yaz- kış tek başına yaşayan ve yörede ‘Robinson Nine’ olarak tanınan Fadime Kayacı'nın (87) hayatı belgesel oldu. Yapımcı ve yönetmen Nurdan-Orhan Tekeoğlu çifti tarafından hazırlanan 'Fatma Kayacı'nın bilinmeyen hikayesi' adlı belgesel, İtalya'da düzenlenen NuoviMondi Film Festivali'nde 600 eser arasında Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü.
Tonya'nın 1900 rakımlı Karakısrak Yaylası'nda yaz aylarını geçiren Fadime Kayacı'nın, 1984 yılında yanına gelen yeğeni Ali Haydar Kayacı (14), sara nöbeti geçirdi. Yaylada ot toplayan Fadime Kayacı, döndüğü evde yeğeninin cansız bedeniyle karşılaştı.