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Yaylada rahatsızlanan kişi, askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı

DHA |  16 Eylül 2020 Çarşamba - 22:05 | Son Güncelleme : 16 09 2020 - 22:05

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde kaldığı yaylada hayvanların otlattığı sırada fenalaşan Kahraman Şirin (56), Vali Mehmet Ali Özkan'ın talimatıyla bölgeye gönderilen askeri helikopterle alınarak, hastaneye ulaştırıldı.


Olay, akşam saatlerinde Nazımiye ilçesindeki Eğribele Yaylası'nda meydana geldi. Yaylada hayvanlarını otlatan Kahraman Şirin, rahatsızlık geçirdi. Yakınları tarafından sağlık ekiplerine yapılan ihbarın ardından Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan'ın talimatılyla gönderilen askeri helikopterle alınarak, hastaneye ulaştırıldı. Konuya ilişkin Tunceli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Nazımiye ilçemiz Eğribelen Yaylası bölgesinde, Kahraman Şirin isimli vatandaşımızın rahatsızlandığı yönünde bilgi alınması üzerine, Valimiz Sayın Mehmet Ali Özkan'ın talimatlarıyla vatandaşımız Jandarma Komutanlığımız ile Sağlık Müdürlüğümüzün gayretleriyle helikopter ile bölgeden alınarak Tunceli Devlet Hastanesine sevk edilmiştir" denildi.
 

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Tunceli Nazımiye helikopter
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