Yaylada kaybolan 2 yaşındaki Süleyman için seferber oldular

Merkeze bağlı Çat beldesi yakınlarındaki Seküdağ Yaylası'nda hayvancılıkla uğraşan Süleyman-Sema Yıldırım çiftinin 6 çocuğundan biri olan Süleyman Yıldırım, anne ve babasının hayvanları ahıra aldığı sırada ortadan kayboldu. Çocuklarının etrafta olmadığını fark eden anne ve babası kendi imkanlarıyla çevrede arama yaptı. Ancak küçük çocuğun izine rastlanmadı. Bunun üzerine durum jandarma ekiplerine bildirildi. Olay yerine sevk edilen AFAD ve jandarma ekipleri ile ANDA derneği üyeleri, 1 arama köpeği ve drone ile çocuğu bulmak için arama- kurtarma çalışması başlattı. Belde sakinleri de aramalara eşlik etti.

Çalışmaları takip eden Çat Belediye Başkanı Ramazan Altun, "Akşam saatlerinde yaylada bir çocuk kaybolmuş. İftar saatimizde duyduk, kasaba halkı, belediye olarak hep buraya hizmetimizi sunduk. Arıyoruz. Allah'ın izniyle bulacağız. Arazi şartları da çok zor. Ormanlık bölge olduğundan dolayı jandarma ekiplerimiz, AFAD burada. Devletimizden Allah razı olsun arıyoruz" dedi.

Beldenin Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Ahmet Yılmaz ise "Babası bize evinin önünde, olduğunu söyledi. Hayvanlarla uğraşırken dışarı çıkınca çocuğu bulamamış. AFAD, jandarma ve arkadaşlarımızla beraber aramaktayız. Allah'ın izniyle bulacağız" diye konuştu.