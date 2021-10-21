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Yaylada bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) |  21 Ekim 2021 Perşembe - 0:43 | Son Güncelleme : 21 10 2021 - 0:43

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde İbrahim Altay (70), yaylada bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.


Olay, akşam saatlerinde Reşadiye ilçesine bağlı Bozçalı beldesi Büyük Yaylası'nda yaşandı. Evli ve 4 çocuk babası sabah İbrahim Altay, beldeden çıkıp yayladeki evine gitti. Akşam saatlerinde vatandaşlar yayla çevresinde İbrahim Altay'ı yerde hareketsiz buldu. Jandarma ve sağlık ekiplerine haber verildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde vucudunun bir çok bölgesinde bıçak yaraları bulunan Altay'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Altay'ın cesedi otopsi için Reşadiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Tokat Reşadiye İbrahim Altay
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