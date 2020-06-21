Yayla sezonunda Andırın'ın nüfusu 3 katına çıkıyor

Mersin, Yaylarıyla ünlü olan Andırın ilçesi, il merkezi başta olmak üzere Adana Osmaniye gibi kentlerdeki sıcaktan bunalanların yaz mevsiminde uğrak adresi oluyor. 1800 rakımı bulan yaylalara sahip ilçe, bugüne kadar sadece 1 kişide koronavirüs tespit edilmesi dolayısıyla da tercih ediliyor. Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan, ilçede Kurucaova, Kesik, Altınboğa, Yeşiltepe, Orhaniye, Akifiye, Çokak, Çiğşar, Halbur başta olmak üzere rakım olarak yüksek olan birçok mahallede yayla olduğunu söyledi. Havaların ısınmasıyla başta Kahramanmaraş olmak üzere Adana, Osmaniye, Mersin gibi çevre illerde oturanların yaz mevsimini yaylalarda geçirdiğini belirten Doğan, "Gelmelerinden memnunuz yalnız bizim yerleşik nüfusumuz 35 bin ve ödeneğimiz de buna göre geliyor. Yaz döneminde bu nüfus 100 bini buluyor. Dolayısıyla yol konusunda, içme suyu, çevre temizliği ve çöp toplama konusunda bu 100 bin nüfus bizim kapasitemizi zorluyor ama biz elimizden geldiğince bu hizmetleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Yaz döneminde buraya gelen misafirlerimizden ve hemşehrilerimizden ikametgahlarını da buraya getirmelerini rica ediyoruz. Eğer bunu yaparlarsa bize destek vermiş olurlar ve bizim de hizmetimizi daha iyi sunma imkanımız olur" diye konuştu.

'HER ŞEYİ BAHÇEMİZDE YETİŞTİRİYORUZ'

Sıcak kentlerden yaylaya gelerek, tatil yapanlar ise serin havanın keyfini çıkarıyor. Günlerini yürüyüş ve bahçe işleriyle geçiren yaylacıların büyük bölümü emeklilerden oluşuyor. İlçeye gelenlerden emekli öğretmen İlyas Temel, Adana'da yaşadığını, her yıl nisan ayında Andırın'a geldiğini söyledi. Bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle mart ayında Andırın'a geldiğini anlatan Temel, "Bu zamanlarda nemden, sıcaktan Adana'da boğulursun. Ama buradaki temiz ve serin hava bizi mutlu ediyor. Yayla sezonunda günlerimiz bahçe işleriyle uğraşarak geçiyor. Bazı zamanlarda da komşularımız ile yürüyüşe çıkıyoruz. Burada kendi yetiştirdiğimiz sebzeleri tüketerek organik beslenme şansına da sahibiz" dedi.

Yaz mevsimini Akifiye Yaylası'nda geçirecek olan Hanifi Salan da yayla havasının başka olduğunu vurgulayarak, "Yayla sezonu açıldı ve Akifiye Yaylası'nın 500 olan nüfusu 5 bin oluyor. Havası, suyu bakımından çok süper bir yer. Yaylada günlerimiz bahçede çalışarak, yürüyüş yaparak, pınarlara gidip piknik yaparak geçiyor" diye konuştu.