Yaya ölümleri 1 yılda yüzde 22 oranında azaldı

‘KAZALARDA KAYIPLAR 4 BİN 866’YA KADAR İNDİ’

Bakan Yardımcısı Ersoy ve beraberindeki öğrenciler, yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçerken, yol zemininde beyaz olan yaya geçidi çizgilerini kırmızıya boyadı.

Son yıllarda İçişleri Bakanlığı’nın yürüttüğü projelerle kaza oranları ve kayıpları en aza indirmek için çalıştıklarını ifade eden Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, “Son yıllarda İçişleri Bakanlığı olarak bir çok alanda insan odaklı hizmetlerimizi, yoğunlaştırmaya ve toplumumun her kesiminin, bu hizmetleri farkındalığını arttırarak desteklerini almaya çalışıyoruz. Bugün yaptığımız kampanyanın adı, ‘kırmızı çizgimizi çekiyoruz’. Trafikte ülkemize ve bizim toplumumuza yakışmayan, çok ağır kayıplar verdiğimiz yıllardan geliyoruz. Avrupa Birliği ortalamalarının çok üzerinde, yıllık kayıplarımız oluyordu. 2017 yılında trafik kazalarında kaybettiğimiz can sayısı 7 bin 400’dü. O yıldan bu zamana değerli Bakanımız Süleyman Soylu öncülüğünde yürüttüğümüz projelerle, çalışmalarla, kampanyalarla, basının ve halkımızın desteğiyle her alada yürüttüğümüz faaliyetlerle arkadaşımızın yoğun denetimleriyle bu sayıyı 2020 itibariyle bugün 4 bin 866’ya kadar indirdik. Bundan sonra da aynı hassasiyetle devam ederek, hedefimiz bunu Avrupa Birliği ortalamalarının oldukça aşağısına indirmek” dedi.