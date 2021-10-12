Yay burcu kadını kiminle evlenmelidir? Yay burcu kadınları evlilikte nasıldır?

İkili ilişkilerde bir uyumun oluşabilmesi çok önemlidir. Bu uyumun ya da uyumsuzluğun nedeni hakkında burçlar oldukça yardımcı olmaktadır. Kişisel özellikler burçlar ile alakalıdır. Yeni tanıştığınız kimseler hakkında aşağı yukarı bir sahibi olabilmek için burcu hakkında bilgi edinebilir ve az da olsa bir ön tanıma sağlayabilirsiniz.

Yay burcu kadınları, akıllarına gelen her işi başarmak isterler ve bu konuda oldukça motivasyon sahibidirler. Meraklı yapıları sayesinde yeni şeyler öğrenmekten, gezmekten ve görmekten oldukça keyif alırlar.

Yay Burcu Kadını Genel Özellikleri

Ateş elementi olan yay burcu kadınları oldukça hareketli, entelektüel birikim sahibi ve fiziksel olarak çekici bir özelliktedir. Bu özellikleri her ortamda dikkat çekmelerine sebep olabilmektedir.

Son derece etkileyici olan yay burcu kadınları çevrelerindeki insanlarda hayranlık uyandırırlar.

Espri yetenekleri olan, neşeli ve özgürlüğüne düşkün yay burcu kadınları sevilen ve aranılan kadınlardır.

Yay burcu kadınları, akıllarına gelen her işi başarmak isterler ve bu konuda oldukça motivasyon sahibidirler. Meraklı yapıları sayesinde yeni şeyler öğrenmekten, gezmekten ve görmekten oldukça keyif alırlar.

Yay burcu kadınları kin tutmazlar ve kırılgan değillerdir. Küsmek, darılmak gibi huyları yoktur ve bu tarz konuları uzatmazlar. Onları kırdığınızı düşünüyorsanız özür dilemeniz yeterli olacaktır.

Cesur ve kendi ayakları üzerinde durabilen yay burcu kadınları, kimseye boyun eğmeyen savaşçı yapıya sahip tiplerdir.

Yay Burcu Kadını Kiminle Evlenmelidir?

Yay burcu kadınları enerjik, aktif, maceracı ve entelektüel birikim sahibi erkeklerden hoşlanırlar. Evleneceği erkeğin yüksek öğrenimli ve kültürel birikime sahip olması oldukça önemlidir. Özgürlüğüne düşkün olan yay kadınları hayatına saygı duyan ve hoşgörülü olan erkeklerden etkilenirler. Yay kadınları flörtleşmeyi ve flörtöz erkekleri sever.

Yay burcu kadınları kendileri gibi ateş grubu burçları ile iyi anlaşır. Ateş grubu burçları; koç, yay ve aslandır.

Ateş grubu ile birlikte yay burcu kadınları hava grubu burçları ile de iyi anlaşırlar. Bunlar; terazi, kova ve ikizler burcudur.

Yay burcu kadınlarının toprak ve su grubu burçları ile anlaşması ise oldukça zor olacaktır. Bu burçlar; oğlak, boğa, başak, yengeç, akrep ve balık burçlarıdır.

Yay Burcu Kadınları Evlilikte Nasıldır?

Yay burcu kadınları, aşk ilişkilerinde oldukça hızlı tiplerdir. Evliliğe biraz soğuk baksalar da aşık olup birliktelik yaşamayı çok severler. Yay burcu kadınları ilişkilerinde heyecandan ve merak uyandırmaktan hoşlanırlar.

Yay burcu kadınları yatakta mutlu olmayı sever ve ten uyumu yakaladığı kişiler ile birlikte olmayı severler.

Yay burcu kadını, değişikliği sever ve aşk hayatında da değişiklikler ister. Yay burcu kadınlarının kadınlık özelliği ön plandadır ve erkekleri cezbetmeyi severler.

Yay burcu evlilik hayatında çok müdahale edilmeyi, kısıtlanmayı ve emir almayı kabullenemez. Özgürlüğüne düşkün yapıya sahiptir.