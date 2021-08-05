22 Kasım - 21 Aralık tarihinde doğanlar yay burcudur. Koç ve aslan ile birlikte ateş grubunda yer alan Yay burcunun yönetici gezegeni talihin, başarının ve mutluluğun simgesi olan Jüpiter'dir. Yay Burcu Kadını hoşlandığını nasıl belli eder? Yay Burcu Kadını aşık olursa ne yapar? Merak edilen tüm soruların yanıtlarını yazımızın devamında ayrıntılı olarak okuyabilirsiniz.

Yay burcu kadınının bir erkekte aradığı özellikler şunlardır:

1- Dürüstlük

2- İçtenlik

3- Depresif değil iyimser olması

4- Nezaket

Yay Burcu Kadını Hoşlandığını Nasıl Belli Eder?

Yay burcu kadını ne kadar dışa dönük ve sosyal olsa da hoşlandığını kolay kolay belli etmez. Her zaman için ilk adımı karşı taraftan bekler. Ancak o beklenen adım geldikten sonra duygularını açığa vurmaya ve ifade etmeye başlar.

Yay kadını monoton ve sıradan olan hiçbir şeyden hoşlanmadığı için, ikili ilişkilerde de klişelerden uzak durur. Örneğin karşı tarafa düz bir şekilde ''senden hoşlanıyorum'' ya da ''seni seviyorum'' demek ona yavan gelir. Yay kadını duyguların sözcüklerle, tekdüze bir şekilde ifade edilmesine karşıdır.

Eğer su grubundan bir burçla flörtleşmeye başlarsa ''en büyük aşk lar kavgayla başlar'' sözünün doğruluğunu kanıtlayan şeyler yaşanabilir. Su ve ateş grupları birbirleriyle ne kadar zıt olsa da birliktelikleri tutku dolu olur. Ancak ilişkinin başında şiddetli kavgalar ve çekişmeler yaşanabilir.

Yay Burcu Kadını Aşık Olursa Ne Yapar?

Yay burcu kadını tüm duyguları aşırı uçlarda yaşar. Onun için nötr diye bir şey yoktur. Birisinden ya hiç hoşlanmaz ve nefret eder ya da çok sever ve aşık olur. Bununla birlikte duygularını açığa vurmakta zorluk çeken yay kadını, aşık olduğunu direkt söyleyemez. Ancak belli başlı şeylerle karşı tarafa belli etmeye çalışır.

Gururlu bir burç olan yay kadını için aşkını itiraf eden taraf olmak, aynı zamanda güçsüzlüğünü dile getirmek anlamına gelir. Bu nedenle ne kadar aşık olursa olsun duygularını kalbine gömebilir ve ilk hamleyi karşı taraftan bekler.

Ne kadar zaman geçerse geçsin yay burcu kadınının kalbindeki aşk azalmaz. Onun dünyasında aşk, hiçbir zaman bir alışkanlığa dönüşmez. O içten içe modern zamanların Leylası olmak ister. Tam da bu noktada birlikte olacağı kişinin Mecnun gibi davranması, ona şiirler yazıp okuması gerekir.

Tekdüze olan her şeyden çok çabuk sıkılan Yay kadını, aşık olduğunda romantik bir ilişkinin kapılarını aralamak ister. Örneğin adının baş harfleriyle akrostiş yapılmış bir şiir, onun için dünyadaki en pahalı hediyelerden bile çok daha değerlidir. Romantik ilişkilerin kadını olan yay burcu, aşık olduğu erkeğe ilgi ve şefkat göstermekten asla bıkmaz. Anaç bir yapıya sahip olduğu için, bazen sevdiği erkeğe koruma içgüdüsüyle yaklaşabilir.

Yay kadını ne kadar severse sevsin iki şeyi asla affetmez: Yalan ve sadakatsizlik.