Yay burcu kadını anlaşabildiği ve anlaşamadığı burçlar neler? Nasıl erkeklerden hoşlanır?

Bilgiye aç, özgürlüklerine düşkün yapıları ile yay burcu kadınları maceraperest ve dürüst yönleriyle ön plana çıkarlar. Fazlasıyla meraklı kişilikleri yeni insanlar ve yeni yerler keşfetmeye bayılırlar. Yay kadınları dostluğa ve arkadaşlığa çok önem verirler bu sebeple etrafı çok kalabalıktır.

Yay burcu kadınları çok aktif ve enerjik bir karaktere sahiptir dolayısıyla partnerlerinin de aktif enerjik olmasını isterler. Entelektüel ve maceracı erkekler çok ilgisini çeker. Yüksek bilgili ve kültürlü erkeklerden hoşlanır. Eğitime çok önem veren yay burcu kadınlarının dikkatlerini popüler ve yıldızı parlayan erkekler çeker.

Yay Burcu Kadınının Anlaştığı Burçlar

Aslan burcu

Koç burcu

İkizler burcu

Terazi burcu

Aslında herkesle iyi anlaşabilen yay burcu kadınlarının etrafları çok kalabalıktır. Ancak dostluğunu herkesle kurmaz genellikle yüzeysel arkadaşlıklar kurarlar.

Özellikle aslan burcuyla yay burcu kadınının hayata bakış açıları çok benzer olduğundan dolayı iyi anlaşır. Çünkü aslan burcu da yay kadını da hayattan zevk almayı çok iyi bilir ve enerjileri iyi tutar.

Macerayı oldukça seven yay burcu kadınları içlerindeki cesareti yalnızca koç burcu kişiler ile dengeleyebilir. Gözü kara olan koç burcu ile yay burcu kadını maceradan maceraya atılabilirler.

Nasıl eğleneceğini en iyi bilen yay burcu kadını kendisi gibi eğlenceli olan ikizler burcu ile bir araya geldiğinde ortam şenlenir. Yay ve ikizler burcunun frekansları çok iyi tutar.

Yay burcu kadınının iyi anlaştığı diğer bir burç ise terazi burcudur. Çünkü terazi burçları da kendileri gibi kimseye bulaşmaz, şiddetten kaostan ve kavgadan uzak dururlar. Onlar bağlanmanın değil yalnızca eğlenmenin peşindedir ve kısa ilişkilerin olmazsa olmazı tam da yayların kalemi olan terazi burcu ile çok iyi anlaşırlar.

Yay Burcu Kadınının Anlaşamadığı Burçlar

Oğlak burcu

Başak burcu

Boğa burcu

Eğlenmeyi seven ve özgürlüğüne düşkün yay burcu kadınları, bazı durumlarda fazlasıyla patavatsız oluşları nedeniyle çoğu kişiyle anlaşamaz. Bu burçların en başında başaklar gelir.

Başak burçlarının hayatı çok ciddiye almaları ve düzen sevmeleri asla yay burcu kadınının konuları değildir. Yay burcu kadını hayatı asla ciddiye almaz ve eğlence olarak görür. Bu sebeple yay burcu kadınları başaklarla anlaşamazlar.

Aynı zamanda boğa burcunun geleneksel ve kuralcı oluşu da yay burcu kadınına göre değildir. Boğalarla da anlaşamazlar.

Son olarak yay kadınlarının anlaşamadıkları diğer bir burç ise oğlak burçlarıdır. Oğlakların; sorumluluk bilinçleri ve kuralları yay burcu kadınlarını çok gerer bu sebeple oğlak burcuyla anlaşamazlar.

Yay Burcu Kadını Nasıl Erkeklerden Hoşlanır?

Yay burcu kadınları çekici, bilgili ve entelektüel kişilerdir. Genellikle bu kadınlar maceraperest bir karaktere sahiplerdir. Yay burcu kadını kendisi gibi yüksek enerjili ve aktif erkeklerden hoşlanır. Entelektüel ve maceracı erkekler her zaman ilgisini çeker. Öğrenimleri yüksek, iyi eğitim almış ve bilgili erkekleri severler. Özellikle eğitime çok önem eren yay burcu kadınlarının ilgisini popüler erkekler çeker.