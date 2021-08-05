Yay burcu erkeği hoşlandığını nasıl belli eder? Yay burcu erkeği aşık olursa ne yapar?

Yay burcu bir adamla arkadaşlığınızı sürdürürken, ilişkinizin daha fazla bir şeye ilerleyeceğini keşfetmeniz mümkündür. Sizinle romantik bir ilişki yaşamakla ilgileniyor olabilir ve duygularının davranışlarıyla ortaya çıkacağı kesindir. Her Yay erkeği benzersiz olduğu için, Yay erkeğinin yaşamınızdaki eylemlerinin ve ifadelerinin geçmiş deneyimlerinden büyük ölçüde etkilenebileceğini görebilirsiniz. Yay burcu bir adam sizden hoşlanırsa bunu anlamak kolay olacaktır.

Yay Burcu Erkeği Hoşlandığını Nasıl Belli Eder?

İkiniz arkadaş olduğunuzda, onun kendini nasıl ifade ettiğine dair kişisel bir anlayış kazanırsınız. Eskisinden farklı bir şekilde davranmaya başladığında, kesinlikle sizinle romantik bir ilişki geliştirmek istediği anlamına gelmektedir. Yay burcu bir adam seninle çıkmak istediği sonucuna varırsa, senin hakkında her şeyi anlamakla ilgilenmesini bekleyebilirsiniz. Bazı insanları hayatından çıkarma kararı alacağını görebilirsiniz, çünkü bu ona sizinle daha fazla zaman geçirmesini sağlayacaktır. Bir ortaklığın iyiliği için kişisel fedakarlıkların yapılması gerektiğinin farkında olduğundan, ilişkinizin sürdürülebilir ve ikinizin karşılıklı olarak uyumlu olduğundan emin olması gerekir.

Yay burcu bir adam sizinle flört ettiğinde, tepkilerinizi ölçüyor, çünkü bu onun sizi öğrenmesine yardımcı olacak demektir. Bununla birlikte, Yay erkeklerinin son derece bireysel olarak bilindiğini unutmamanız gerekir. Bu nedenle Yay erkeğinin hayatınızdaki davranışları tamamen benzersiz olabilir. Genel olarak, bir Yay erkeğinin, oyun oynayarak zaman kaybetmek istemediğinden duyguları konusunda ileri ve net olmasını bekleyebilirsiniz. Size ulaşması biraz zaman alıyorsa, bunun nedeni sizin de onunla ilgilenip ilgilenmediğinizi belirlemesidir. Ne olursa olsun, ifadelerinde samimi olacağı kesindir.

Yay Burcu Erkeği Aşık Olursa Ne Yapar?

Aşık bir Yay adamı tamamen bir paradoksla ilgilidir. Mükemmel kadını isterken, aynı zamanda tamamen bağımsız ve özgür hissetmek ister. Kader üzerine kumar oynamaya isteklidir ve kumarı genellikle karşılığını verir. Eğer biri dünyadaki milyonlarca insanın arasında bir ruh eşi bulacaksa, o milyonda bir olan oranları kazanacaktır. En azından arayışı ona özlediği macerayı verecektir.

Yay burcu bir adam, dünyanın dört bir yanındaki arayışlarını üstlenmeye ve yeni bilgiler edinmeye istekli olmaktan daha fazlasıdır. Pek çok konuda yeteneklidir ve bir avuç görevde üstündür. Seyahat etmeyi sever ve her zaman yeni şeyler öğrenmek ister. İlk önce diğer kadınlarla ilişkilerini keşfettikten sonra, yalnızlaşacak ve birçok görevinde ona katılabilecek bir arkadaş bulmak isteyecektir. Bu kişiyi bulduğunda ise aşık olacaktır.

Aşık bir Yay adamı yoğun bir duygu seline kapılacaktır. Sizinle iyi ve kaliteli vakit geçirmek istemesinden size karşı hisleri olduğunu kolayca anlayabilirsiniz. Gezip, tozmak yerine bu vakti size ayırıyorsa ve maceralardan sırf sizin için uzak kalıyorsa o zaman aşık olmuş demektir. Merakı, zekası ve çekiciliği onu birçok kadının istediği ama çok azının yakalayabileceği türden bir erkek yapıyor. Yay burcu erkeği de bunun bilincindedir. Eğer sizden gerekli karşılığı alamazsa başka denizlere yelken açacak ve aşkı aramaya devam edecektir.