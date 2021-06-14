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Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne kuruldu! Dünyada bir ilk, uzaktan tespit ediyor
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne gemi kaynaklı deniz kirliliğini uzaktan tespit etmeyi sağlayan gece görüş kameralı sistem kuruldu. Türkiye'de ve dünyada ilk kez bir köprünün üzerine kurulan sistem, aynı zamanda deniz çevresinin, kıyı şeridinin ve insan sağlığının korunmasına katkıda sağlayacak.
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne gemilerden kaynaklanan akaryakıt, balast ya da kimyasal kirliliği tespit etmeyi sağlayan gece görüş kameralı sistem yerleştirildi. Sistem 5 kilometrelik alanda gemilerden kaynaklanan kirliliği tespit etmeyi sağlıyor.