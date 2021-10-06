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Yavuz sondaj gemisi Karadeniz'e açıldı

Özgür EREN - Hasan YILDIRIM-Ersan SAN-Yılmaz OKUR / İSTANBUL (DHA) |  06 Ekim 2021 Çarşamba - 14:15 | Son Güncelleme : 06 10 2021 - 14:15

Yavuz sondaj gemisi, kule direklerinin sökümünün ardından petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına katılmak üzere İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı. Geminin boğaz geçişine Kıyı Emniyeti Kurtarma römorkörü de eşlik etti.


2018 yılında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) şirketi tarafından satın alınan ve Akdeniz'deki petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına katılan 'Yavuz' isimli gemi geçtiğimiz günlerde Haydarpaşa Limanı'na demirledi. Burada geminin kule direklerinin sökümü gerçekleştirildi.
 
Haydarpaşa Limanı'ndan saat 12.00 sıralarında hareket eden 'Yavuz' sondaj gemisi İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Gemi, yaklaşık 2 saatte boğaz geçişini Kıyı Emniyeti Kurtarma römorkörü eşliğinde tamamladı.
 
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Yavuz, Karadeniz'de petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına katılmak için rotasını sökülen direklerin yerine montajı için Filyos Limanı'na çevirdi.  Sondaj gemisinin İstanbul Boğazı'ndan geçişi havadan da görüntülendi. 
 
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Yavuz sondaj gemisi Karadeniz İstanbul Boğazı
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