27 Eylül 2021 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.392 0.51 EURO 10,3500 -0.81
USD 8,8220 -0.49 ALTIN 496,600 -0.49
CANLI BORSA
TÜMÜ

Yavuz sondaj gemisi, Karadeniz'deki ilk görevi için hazırlanıyor

AA |  27 Eylül 2021 Pazartesi - 21:32 | Son Güncelleme : 27 09 2021 - 21:32

Yavuz sondaj gemisinin Karadeniz'deki ilk görevi öncesi İstanbul Boğazı geçişi için kule söküm işlemleri tamamlandı ve gemi Yenikapı açıklarına demirledi.


Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Twitter hesabından  yapılan paylaşımda, Yavuz sondaj gemisinin Karadeniz'deki ilk görevi için  hazırlandığı belirtilerek, "Kule söküm işlemleri tamamlanan Yavuz sondaj gemisi  Haydarpaşa Limanı’ndan ayrılarak Yenikapı açıklarına demirledi. Teknik  hazırlıklar tamamlandıktan sonra Yavuz, Boğaz geçişini gerçekleştirerek  Karadeniz’e hareket edecek." ifadeleri kullanıldı.
 
Yavuz sondaj gemisi, Boğaz geçiş hazırlıkları ve kule söküm işlemleri  için 15 Ağustos'ta Haydarpaşa Limanı’na yanaşmıştı.
 
TPAO'nun envanterine kayıtlı Yavuz, Fatih ve Kanuni sondaj gemilerinin  sondaj ve test çalışmalarına devam ettiği Karadeniz'de görev yapacak.
 
Karadeniz'de son 1 yılda toplamda 540 milyar metreküp doğal gaz keşfi  gerçekleştiren Fatih sondaj gemisi, şu anda Türkali-5 kuyusunda sondaja devam  ediyor.
 

ETİKETLER

yavuz sondaj gemi petrol
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.