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Yavuz sondaj gemisi boğaza demirledi

14 Ağustos 2021 Cumartesi - 14:45 | Son Güncelleme : 14 08 2021 - 14:45

Karadenizde çalışma yapmak üzere İstanbul boğazına gelen Türkiye'nin üç sondaj gemisinden biri olan Yavuz sondaj gemisi, Karadeniz'e açılmak üzere İstanbul boğazına demirledikten sonra Haydarpaşa Limanı'na yanaştı. Üst platformu sökülecek olan geminin boğazdan geçtikten sonra Karadeniz'de çalışma yapacağı kaydedildi.


Türkiye'nin üç sondaj gemisinden biri olan Yavuz sondaj gemisi, Karadeniz'e açılmak üzere İstanbul boğazına geldi. Demirli olduğu Yenikapı'dan üstündeki sondaj demirlerinin köprüden geçişinin yapılması amacıyla sökülmesi için emirli olduğu Yenikapı'dan hareket etti. Yavuz, kurtarma römorkörleri eşliğinde saat 13.00 sıralarında Haydarpaşa Limanı'na yanaştı. İstanbul Boğazı'ndan geçişini sağlamak üzere gerekli teknik hazırlıkların yapılması için Haydarpaşa Limanı'na yanaşan gemi daha sonra Karadeniz'e açılacak. (Sabah)
 

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