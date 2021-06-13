14 Haziran 2021 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.461 0.29 EURO 10,1810 0.17
USD 8,4020 0.09 ALTIN 506,020 -1.64
CANLI BORSA
TÜMÜ

Yavuz Seçkin: Evlilik yıl dönümümüzde göze geldik!

13 Haziran 2021 Pazar - 17:20 | Son Güncelleme : 13 06 2021 - 17:32

Komedyen Yavuz Seçkin, geçtiğimiz gün evinin bahçesinde kaza geçirdi.


Ünlü komedyen Yavuz Seçkin (52),önceki gün talihsiz bir kaza geçirdi. Evinin bahçesinde sandalyeden düşen Seçkin, hemen hastaneye kaldırılıp, tedavi altına alındı.
 
Sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile sağlık durumu hakkında hayranlarını bilgilendiren Yavuz Seçkin, "Küçük bir kaza geçirdik. Bahçede ağaçta bir şeylerle uğraşırken sandalyenin gazabına geldim, sandalye beni üstünden attı. Belimde, ufak sol tarafımda 1-2 çatlak var ama iyi olacağız. Biraz dinlenmemiz lazım" diye konuştu.
 
"NAZAR BÖYLE DEĞİYOR DEMEK Kİ..."
 
Seçkin, paylaşımında ayrıca şu ifadeleri kullandı: Nazar böyle değiyor demek ki... Evlilik yıl dönümümüzde göze geldik herhalde... Omurilik çıkışında sol tarafta 2-3 kırık var ama toparlayacağız inşallah.

ETİKETLER

komedyen yavuz seçkin evlilik
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.