Yavuz Seçkin: Evlilik yıl dönümümüzde göze geldik!

Ünlü komedyen Yavuz Seçkin (52),önceki gün talihsiz bir kaza geçirdi. Evinin bahçesinde sandalyeden düşen Seçkin, hemen hastaneye kaldırılıp, tedavi altına alındı.

"NAZAR BÖYLE DEĞİYOR DEMEK Kİ..."

Seçkin, paylaşımında ayrıca şu ifadeleri kullandı: Nazar böyle değiyor demek ki... Evlilik yıl dönümümüzde göze geldik herhalde... Omurilik çıkışında sol tarafta 2-3 kırık var ama toparlayacağız inşallah.