Yavuz Seçkin ailesiyle tatilde!

Geçtiğimiz aylarda yaşadığı talihsiz olaylarla sık sık konuşulan Yavuz Seçkin, eşi Dicle Güler ve kızları Asya Mila ile birlikte yaz sezonunu açtı.

Ünlü oyuncu Yavuz Seçkin, eşi Dicle Güler ve kızları Asya Mila ile birlikte kaldıkları otelin beach'inde objektiflere takıldı. Kızları Asya Mila'nın deniz içerisinde fotoğrafını çekmeye çalışan 52 yaşındaki Seçkin ve eşi Güler'in halleri, kameralara böyle yansıdı.

"YIL DÖNÜMÜMÜZDE GÖZE GELDİK"

Öte yandan Yavuz Seçkin, geçtiğimiz ay evinin bahçesinde kaza geçirmişti. Ağaca uzanmak için sandalyeye çıktığını söyleyen Seçkin, sandalyeden düşünce omuriliğinde kırıklar meydana gelmişti. Hemen hastaneye kaldırılan komedyen, tedavi altına alınmıştı. Hastanede çektirdiği videoyu hayranlarıyla paylaşan Seçkin, videoya şu notu düşmüştü: "Nazar böyle değiyor demek ki. Evlilik yıldönümümüzde göze geldik herhalde. Omurilik çıkışında sol tarafta 2-3 kırık var ama toparlayacağız inşallah."

KÖPEK ISIRDI

Pandemi dönemini Darıca'da ailesiyle birlikte geçiren Yavuz Seçkin'i köpek ısırmıştı. 52 yaşındaki oyuncu, olayı esprili bir dille takipçilerine anlatmıştı. Aşı olurken fotoğrafını yayınlayan oyuncu, "Aşımızı olduk, ama tetanoz" ifadelerini kullanmıştı. Seçkin'in paylaşımına, 'geçmiş olsun' yorumları yapılmıştı.