Yavuz gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Doğu Akdeniz'de petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerine başlamak için Kocaeli'nden yola çıkan Yavuz sondaj gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Türkiye'nin Fatih’ten sonraki ikinci derin deniz sondaj gemisi olan Yavuz’a ‘TCG Fatih’ fırkateyni ve 1 helikopter de refakat ediyor.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Doğu Akdeniz 'e intikal etmekte olan Yavuz sondaj gemimize, TCG FATİH Fırkateynimiz refakat etmeye devam ediyor. YAVUZ'un ve FATİH'in torunları Çanakkale Boğazı geçişinde Şehitlerimizi selâmladı." ifadeleri kullanıldı.