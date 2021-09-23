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Yavuz Bingöl'den eleştirilere yanıt: O cenahtan ayrıldım!
Oyuncu ve şarkıcı Yavuz Bingöl, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı yazarken yaşadıklarını konu alan 'Akif' filminin çekimleri sırasında aldığı eleştirilerin hatırlatılması üzerine, artık sosyal medya ile ilgilenmediğini söyledi. Rolü için ‘Arapça kelimeler çalışıyorum” sözlerinin yanlış anlaşıldığını dile getiren Bingöl, "Mehmet Akif’in ruhunu incittiler. Günümüzde yaşayan yakınlarını, bizleri üzdüler" demişti.