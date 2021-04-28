28 Nisan 2021 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.386 -0.44 EURO 9,9530 0.20
USD 8,2150 0.12 ALTIN 468,530 -0.12
CANLI BORSA
TÜMÜ

Yavru köpeğin ölümüne sebep olmuştu! Verilen ceza belli oldu

AA |  28 Nisan 2021 Çarşamba - 20:44 | Son Güncelleme : 28 04 2021 - 20:44

Adana'nın Kozan ilçesinde, bisikletten düştükten sonra üzerinden otomobil geçmesi sonucu telef olan köpekle ilgili iki kişiye idari para cezası uygulandı.


Arslanpaşa Mahallesi'nde yaşanan ve bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
 
Yapılan incelemede, köpeğin bulunduğu çuvalın düştüğü bisikleti S.A'nın, çuvalın üzerinden geçen otomobili ise M.T'nin kullandığı belirlendi.
 
Bu kişilere Hayvanları Koruma Kanunun ilgili maddesi uyarınca idari para cezası uygulandı.
 
Adana'nın Kozan ilçesinde dün bisikletten düştükten sonra üzerinden otomobil geçen çuvalın içinden köpek çıkmıştı.
 
Vatandaşlarca, Kozan Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürülen köpeğin telef olduğu belirlenmişti.

ETİKETLER

Adana Kozan otomobil
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.