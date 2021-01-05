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Yavaş "kademeli su faturası" uygulaması önerecek!

05 Ocak 2021 Salı - 18:27 | Son Güncelleme : 05 01 2021 - 18:27

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, 10 metreküp ve üzeri su kullanımında birim fiyatının 7,5 liraya, 15 metreküp üzeri su tüketimi için de 9 liraya yükseltilmesi teklifine Meclis üyelerinden destek isteyeceği bildirildi.


Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, dünyada yaşanan kuraklık  ve küresel ısınmanın etkilerinin Türkiye'de de kendini gösterdiği belirtilerek  yağışların az olması nedeniyle barajlardaki doluluk oranlarının düştüğü  vurgulandı.

Kent genelinde su israfının önüne geçmek için Yavaş'ın çeşitli  formüller üzerinde çalıştığı işaret edilen açıklamada, "Başkan Yavaş, 11 Ocak'ta  toplanacak Büyükşehir Belediye Meclisine kademeli su faturası uygulamasına  geçilmesine ilişkin hazırlanan Başkanlık yazısını sunacak. Çevre ve Şehircilik  Bakanlığı ile iklimle mücadele konusunda faaliyet gösteren birçok sivil toplum  kuruluşu tarafından da desteklenen kademeli tarife uygulaması Mecliste  oylanacak." ifadesi kullanıldı.

Mansur Yavaş, Belediye Meclisinde sunum yapacak

Açıklamada, Mansur Yavaş'ın Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısı'nda  ASKİ Genel Müdürlüğünce Ankara'da kayıtlı bulunan konut tipi aboneliklerde  yapılan tüketim kademe incelemesi hakkındaki istatistiki raporla ilgili bilgi  verip üyelerden destek talep edeceği aktarıldı.

 Kademeli tarifenin Mecliste kabul edilmesi halinde 10 metreküpe kadar  kullanılacak suyun birim fiyatında değişim olmayacağına değinilen açıklamada, 10  metreküp ve üzeri su kullanımında birim fiyatın 7,5 liraya, 15 metreküp üzeri su  tüketimi için birim fiyatın 9 liraya yükseltileceği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca sosyal yardım alan aileler için de suyun metreküp  birim fiyatının 1 liraya düşürüleceği bildirildi.

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kademeli su faturası Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş
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