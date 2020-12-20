Yatıya Misafirim Var yarışmasına başvurular nasıl yapılır? Yatıya Misafirim Var ödülü ne?

Kanal D'de yayınlanan Yatıya Misafirim Var yarışması pek çok kişinin ilgisini çekiyor. Yarışmacılar, her gün başka bir şehirde, o şehri temsil eden yarışmacının evinde misafir oluyor. Ve yarışmacılar yaşadıkları şehrin kültürünü ve yemeklerini tanıtıyor. Peki, Yatıya Misafirim Var ödülü ne? Yatıya Misafirim Var başvuruları nereden, nasıl yapılır? İşte Yatıya Misafirim Var başvuru şartları...
Kanal D'nin yeni yarışma programı "Yatıya Misafirim Var"da birbirinden farklı 5 yarışmacı, birbirinden farklı 5 şehirde kıyasıya mücadele ediyor. Yarışmacılar, her gün başka bir şehirde, o şehri temsil eden yarışmacının evinde misafir oluyor ve geceyi orada geçiriyor. Yarışmacılar misafir oldukları şehrin kültürünü tanıyor ve yemeklerini öğrenme fırsatı yakalıyor. Aynı zamanda şehrin misafirperverliğini, nasıl misafir ağırladıklarını kısaca kültürü tam anlamıyla yaşıyor.
Konuk olanlar günün sonunda ev sahibine puan veriyor. Ertesi gün, başka bir şehir, başka bir yarışmacı ile şehirlerarası mücadele devam ediyor. Anadolu kültürü ve yemekleri ile gelenekleri öğrenme fırsatı yakalayabileceğiniz programda, hazırlanan yemekler damaklara hitap ederken gezilen görülen yerler de ekranlara geliyor.
Türkiye’nin şehirleri, ilçeleri ve köyleri konukseverlikleriyle yarışıyor. Drama tadında bir reality olan Yatıya Misafirim Var’ın yapımcılığını BBO Yapım ve Skala Yapım üstleniyor. Genel Yönetmenliğini Şafak Bakkalbaşıoğlu'nun yaptığı Yatıya Misafirim Var hafta içi her gün 15.45'te Kanal D ekranlarına geliyor.
YATIYA MİSAFİRİM VAR BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Yatıya Misafirim Var yarışma programına aşağıdaki formu tıklayarak başvurunuzu yapabilirsiniz!