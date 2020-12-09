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Yatıya Misafirim Var 8. bölüm fragmanı yayında!

09 Aralık 2020 Çarşamba - 13:50 | Son Güncelleme : 09 12 2020 - 13:50

Programda bu haftanın üçüncü yarışmacısı Bilecik’ten Bedriye Berber Engin olacak.


Bedriye Hanım, yarışmacılara köyünün yöresel lezzetlerinden oluşan yemekler hazırlayacak ve köy hayatının inceliklerini gösterecek.
 
Yatıya Misafirim Var hafta içi her gün saat 15.45'te Kanal D’de!

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