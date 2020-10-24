Yatırımcıya imar planı fırsatı

İstanbul Arnavutköy, Esenyurt; İzmir Salhane; Ankara Gölbaşı ve Mamak; Aydın Didim; Muğla Bodrum Gökçebel ile Eskişehir Odunpazarı’nda mülkiyeti Hazine’ye ait arsalarda yapılan imar planı değişiklikleri onaylanarak yatırımcılar için cazip hale getirildi.

Didim, Muğla Bodrum, Parsel bazında imar planı değişikliği yetkisini kullanan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın (ÖİB) Aydın İstanbul Arnavutköy Ömerli; Eskişehir Odunpazarı; Ankara Gölbaşı ve Mamak ’ta geçtiğimiz aylarda parsel bazında yaptığı plan değişiklikleri bazı düzeltmeler sonrası onaylanarak Cumhurbaşkanlığı kararıyla yürürlüğe girdi. Böylece kimi parselde emsal artışı, kiminde nitelik değişikliği yapılırken kimi de üniversite alanı, madencilik sahası ilan edildi.

ÖZELLEŞTİRME KAPSAMINDA

Yine Cumhurbaşkanlığı kararlarıyla mülkiyeti Elektrik Üretim A.Ş’ye ait olan Esenyurt Çınar Mahallesindeki 23 bin metrekarelik arsa varlık satışı yöntemiyle; İzmir Salhane’deki toplam 15 bin metrekare büyüklükte olan üç parseldeki hisseler ise satış, kiralama, gelir ortaklığı modellerinden biri veya karma modelle 5 yıl içinde satılacak. EÜAŞ’ın Kocaeli Gebze Dilovası Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali ile Çerkeşli’deki taşınmazı da özelleştirme kapsamına alındı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca yapılan periyodik muayene, dün Resmi Gazete ’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla özelleştirilme kapsam ve programına alındı. Böylece elektrik, su, gaz, hububat muayene aletleri, naklimetrelerin periyodik muayene hizmeti 31 Aralık 2025 tarihine kadar özelleştirilecek.

ŞEKER FABRİKALARI

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararları içinde Türkiye Şeker Fabrikalarına ait Afyon Dörtyol Mahallesi ile Tokat Pazar İlçesi Merkez Mahallesi’ndeki arsalara ilişkin imar plan değişiklikleri de bazı itirazların kabulünün ardından onaylandı. Sivas ’ta bulunan ve EÜAŞ’a ait olan Ahiköy 1 ve 2 HES ile taşınmazlarının özelleştirilmesine ilişkin ihaleyi 11.3 milyonluk teklifiyle kazanan Ergezen Yapı’ya satışı da dün onaylandı.

TOPLAMDA 5 ÇEŞİT MUAYENE YAPILIYOR

Türkiye'de elektrik, su ve gaz sayaçları, uzunluk, alan, hacim, yoğunluk ölçerler (areometreler), hububat muayene aletleri, naklimetreler ile kanun kapsamına alınacak ölçü ve ölçü aletlerinin ayarlanması, muayenesi ve damgalanması ‘ilk, periyodik, ani, şikayet ve stok muayenesi’ olmak üzere 5 çeşit muayeneden geçiyor. Elektrik, su ve gaz sayaçları Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca 10 yılda bir periyodik muayeneye tabi tutuluyor. (Hürriyet)