Yatırımcının gözü paladyumda! Altını tahtından edebilir!

Dünya genelinde insanlar neye yatırım yapacağını araştırırken corona virüs sonrası paranın yönünün neresi olacağına yönelik tahminler ve tavsiyeler gelmeye başladı. Son aylarda altın ile ilgili beklentiler yerini yeni bir yatırım aracına çevirdi. Corona virüs belirsizliği yatırımcıya yeni araçlara yöneltiyor. Bunların başında da teknik göstergelerin alım işaret ettiği paladyum. Paladyumun yılın ikinci yarısında yükselişini sürdürmesi bekleniyor. Analistlere göre paladyum altını tahtından edebilir. Peki, Paladyum nedir? Paladyum nerelerde kullanılır? Paladyum nereden alınır? İşte paladyum ile ilgili bilmeniz gerekenler...

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs nedeniyle ekonomiler paranın yönüne ilişkin karmaşık bir yapı sunuyor. Yatırımcı da başta corona virüs olmak üzere ekonomik verileri yakından takip ediyor. Son aylarda altına olan talep artış gösterse de dikkat çeken bir başka yatırım aracı daha yeniden gündem oldu. Geçen yıl emtia piyasasında yatırımcısına en fazla kazandıran yüzde 53 ile paladyum olmuştu.

Son aylarda teknik göstergelerin alım işaret ettiği yatırım adreslerinden biri de paladyum. Paladyumun yılın sonlarına doğru yükselişini sürdürmesi bekleniyor. Hatta paladyum ile ilgili gelecek tahminleri bile yapılıyor. Ekonomistler, önümüzdeki 3 yıl içinde pladyum fiyatlarının 4 bin dolar a kadar çıkabileceği üzerine tahminler yürütüyor.

Yeni bir yatırım aracı olarak gündeme gelen paladyum çoğu kişi tarafından bilinmiyor.

PALADYUM NEDİR? NERELERDE KULLANILIR?

Değerli metallerden olan paladyum tıp, diş hekimliği, kimyasal uygulama gibi alanlarda kullanılıyor. Altına göre daha az bulunan paladyum, altından 30 kat değer kazanacak durumda.

Pek çok insan paladyumun (Pd) altından daha değerli olduğunu duyunca şaşırır. Altın yatırımcıların tüm dikkatini çekebilir, ancak paladyum şu anda altından daha büyük bir boğa piyasasına sahip. Paladyum, 1.8 kat (% 80 kazanç) altın ile karşılaştırıldığında, son 5 yılda şaşırtıcı bir şekilde 4.2 kat arttı (% 320 kazanç). Analistler, paladyumun en az 7 yıl boyunca arz açığında kalacağı konusunda hemfikir.

Yılın ilk iki ayında fiyatı 2.900 dolar/ons seviyesine dayanan, sonrasında ise otomotiv sektöründen gelen talebin yavaşlamasıyla 2.250 dolara gerileyen paladyumun yılın ikinci yarısında yükselişini sürdürmesi bekleniyor. Gelecek 3 yıl içinde ise fiyatların 4.000 dolara kadar çıkabileceği tahminleri yapılıyor.

Paladyum otomotivden elektronik ve mücevhere kadar birçok farklı sektörde kullanılıyor. Bu da ekonominin yolunda gittiği dönemlerde artan taleple fiyatların yükselebileceği anlamına geliyor. Diğer yandan altından 30 kat daha ender bir metal olması nedeniyle piyasalardaki türbülans dönemlerinde güvenli liman olma özelliği taşıyor.

GÜVENİLİR YATIRIM ARACI

Paladyum, 1990’lı yılların sonuna kadar 200-300 dolar aralığında işlem görüyordu. Sonrasında internet patlaması yaşanan yıllarda ilk kez 1.000 doların üzerine çıktı fakat 2000’lerin başında yeniden normal seviyelere geri çekildi. 2008 krizinde altın kadar prim yapmayı başaramasa da, ekonomi toparlanmaya başladıktan sonra yavaş ama istikrarlı yükseldi. ABD -Çin ticaret savaşının patladığı 2018 yılından sonra ise hızlı yükselişine başladı. Belirsizlik döneminde güvenli liman tercihleri arasına katılan paladyum, COVID-19 pandemisinde sıçrama yaparak sadece bir emtia değil güvenilir bir enstrüman olarak da kendini kanıtladı.

Diğer tüm finansal varlıklar gibi şu an paladyum için de yeni bir işlem ortamı oluştu. Tüm yatırım araçlarının seyri pandemi ve haber akışıyla şekilleniyor. Analistlere göre risk iştahının zayıf olması, jeopolitik ve ticari gerginlikler paladyuma destek verebilir. Öte yandan otomotiv sektörünün talebinin güçlenmesi de alımları artırabilir.

Fxleaders.com’da yer alan bir analizde paladyum fiyatlarının bu yılın son çeyreğinde 2.500-2.600 dolara çıkacağı tahmini yapıldı. Beyaz metal için görünümün pozitif olduğu vurgulanan analizde 1 yıl içinde ise fiyatların artan talep ve jeopolitik endişelerden destek bularak 2.800-3.000 dolara tırmanabileceği öngörüldü. 3 yıl içinde ise arz/talep dengesi ve piyasalardaki risklerin etkisiyle fiyatların 3.500-4.000 dolara kadar yükselebileceği tahmini yapıldı.