Yatay geçiş yapan öğrenciler, burslarının kesip kesilmeyeceğini merak ediyor. Yatay geçişle başka üniversiteye yerleşen öğrenciler, arama motorları üzerinden yatay geçişle burs ve KYK kredisi kesilir mi, sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar…

Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan (KYK) burs/kredi almayı sürdüren ve yatay/dikey geçiş yaptıkları taktirde bu burs ve krediyi almaya devam edip, edemeyeceklerini merak edenler, arama motorlarına yöneldi. Peki, Yatay geçişte burs kesilir mi? Yatay geçişte KYK kredisi kesilir mi?

YATAY GEÇİŞTE BURS VE KREDİ KESİLİR Mİ?

Yatay geçiş yaparak başka üniversiteye yerleşen öğrencilerin burs ve kredileri kesilmiyor. Daha önce, dilekçe ile müracaat ederek burs/kredi nakilleri yapılıyordu. Yeni dönemle birlikte nakil işlemleri internet üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

BURS VE KREDİ İÇİN NAKİL İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

E-Devlet üzerinden gerçekleştirilen bu süreçte ilk olarak, e-Devlet’e girmek gerekmektedir. Bilgiler girildikten sonra, arama bölümüne KYK burs nakil yazarak “Kredi / Burs Nakil Başvurusu” bölümüne giriş yapmak gerekiyor. Ekranda okul ve burs/kredi bilgileri çıkıyor. Aşağıda belirtildiği gibi, “Nakil Başvurusu” butonuna tıklayarak başvuru işlemini tamamlayın.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

KYK, bu kapsamda dikkat edilmesi gereken hususları da belirtiyor.

Mevcut okulunuzdan yatay veya dikey geçiş yapmanız gerekmektedir. Yatay veya dikey geçiş yapmayarak yeniden sınava giren ve kazanan öğrenciler de nakil başvurusundan yararlanabiliyor. Ön lisans programında okuyan öğrencilerin ara vermemiş olması gerekiyor. Şartlardan biri de öğrenim gördüğü süre boyunca öğrencinin yıl kaybı yaşamamış olması gerekmektedir. Bu hususları sağlayan öğrenciler e-Devlet sistemi üzerinden nakil yapabilirler.

Bu işlemin ardından KYK, öğrencinin bilgilerini YÖKSİS sistemi üzerinden otomatik olarak kontrol edip naklini tamamlayacak. Herhangi bir sorun yaşamamanız için yatay geçiş yaptıktan sonra 1 ay içinde burs/kredi nakil başvurunuzu yapmanızı tavsiye ederim.