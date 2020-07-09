Yatay Geçiş tarihleri | YÖK Yatay Geçiş Kontenjanları 2020 (Yatay geçiş başvuruları ne zaman?)

Yatay Geçiş tarihleri 2020 ve Yatay Geçiş Kontenjanları yoğun bir şekilde araştırılıyor. YÖK yatay geçiş 2020 konusu yakından takip ediliyor. Yatay geçiş başvuruları ne zaman, sorusu Koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışında okuduğu üniversiteye dönmek istemeyen Türk öğrenciler ile Türkiye'de eğitim görmek isteyen yabancı uyruklu öğrencileri tarafından merak ediliyor. İşte Yatay Geçiş tarihleri ve kontenjanları…

YÖK Yatay Geçiş 2020 başvuruları, en çok sorgulanan konular arasına girdi. YÖK web sitesi üzerinde yer alan, yurt dışından yatay geçiş kanalı ile Türkiye'deki üniversitelerde okumak isteyen öğrencilere yönelik başvuru tarihlerini ve kontenjan bilgisini erişime açtı. İşte yatay geçiş tarihleri…

YATAY GEÇİŞ TARİHLERİ 2020 İLE YÖK YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI

YÖK web sitesi üzerinde yer alan, yurt dışından yatay geçiş kanalı ile Türkiye'deki üniversitelerde okumak isteyen öğrencilere yönelik "Yatay Geçiş Kontenjan Listesi / Yatay Geçiş Kontenjan Takvimi" bilgilerini içeren bölüm, alınan yeni kararlar doğrultusunda güncellenip, eklemeler yapılarak öğrencilerin erişimine açıldı.

YÖK'ün "https://eyoksis.yok.gov.tr/websitesiuygulamalari/ogrenci/index.zul" adresinden kullanıma açılan internet adresindeki "Yatay Geçiş Kontenjan Listesi" kısmına sırasıyla üniversite ve program adı girildiğinde o programa ait üniversitenin kendi açmış olduğu güncel yurt içi ve dışı kontenjan sayısı bilgisine ulaşılabiliyor. Bu web sitesi üzerinden istediğiniz üniversiteyi seçip yatay geçiş başvuru tarihlerine bakabiliyorsunuz.



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