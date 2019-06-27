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Yat kayalıklara çarptı! Vatandaşlar...

27 Haziran 2019 Perşembe - 13:04 | Son Güncelleme : 27 06 2019 - 13:06

Mersin'de içerisinde 2'si çocuk toplam 9 kişinin bulunduğu yat kayalıklara çarptı. Su alarak batmaya başlayan yatta bulunanlar, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.


Mersin'de edinilen bilgilere göre, kaptan Yaşar San'ın kullandığı yat dün öğlen saatlerinde denize açıldı. 14 metre uzunluğundaki yat, akşam saatlerinde merkez Mezitli ilçesi Soli Halk Plajı'nın 100 metre uzağındaki kayalıklara çarptı. Çarpmanın etkisiyle dümeni kilitlenen ve kayalıklara oturan yat su almaya başlayınca içindeki 2'si çocuk 9 kişi denize atladı. Bölgede kafe işleten ve gönüllü cankurtaranlık yapan Oktay Öztürk ile çevredekiler kano ve tekneyle 9 kişiyi kurtararak kıyıya çıkardı.
 
Kayalıklara oturan yat ise daha sonra bulunduğu yerden kaldırıldı.

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