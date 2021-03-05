Yastık seçimi boyun ağrılarını tetikliyor

Sabahları boyun ağrısı ile uyanmanın boynun uykuda uygun olmayan veya azalmış desteğinden kaynaklandığına dikkat çeken Doç. Dr. Sena Tolu, “Yastık kişiye özel seçilmelidir. Doğru yastık seçiminde kalınlık çok önemlidir. Kişinin omuz genişliği ve boynunun uzunluğuna göre değişmekle birlikte en az 10-13 cm kalınlıkta bir yastıkta yatılması önerilir. Pamuk ve yün yastıklar çok faydalıdır, ancak özellikle sıcak havalarda terlemeye neden olabileceğinden boyun kaslarında spazmı arttırabilir” diye konuştu.

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümünden Doç. Dr. Sena Tolu, geçmeyen boyun ağrı larının altında yanlış yastık seçimi olduğuna işaret ederek önemli uyarılarda bulundu. Doç. Dr. Tolu, toplumun yarısında boyun ağrısı şikayeti görüldüğünü belirterek “Boyun başımızı destekleyip, dengeli pozisyonda tutan ve birçok yöne rahat hareket etmesini sağlayan omurganın en hareketli parçasını oluşturur. Boyun ağrısı toplumun yarısında, yaşamları boyunca en az bir kez görülen çok yaygın bir sağlık sorunudur. Boyun ağrısı görülme sıklığı yaşın ilerlemesiyle birlikte artar. Kadınlarda daha sıktır ve erkeklere kıyasla daha fazla özürlülüğe neden olur” dedi.

BU FAKTÖRLER AĞRILARI ŞİDDETLENDİRİYOR

Boyun ağrısının altında birçok faktörün olabileceğine işaret eden Doç. Dr. Tolu, “Genetik yatkınlık, hareketsiz yaşam, sabit pozisyonda kalmayı gerektiren mesleksel aktiviteler, yoğun bilgisayar, internet ve televizyon kullanımı, uzun mesafe motorlu taşıt sürücülüğü, ağır fiziksel çalışma koşulları, iş gereği titreşimli alet kullanma, tekrarlayıcı hareketler ve ağırlık kaldırma boyun ağrısının en sık görülen nedenleridir. Günlük yaşamdaki gerilimler ve iş stresi de boyun ağrısını artırır. Boyun ağrısı boynu oluşturan farklı dokulardan ve bu dokuların farklı problemlerinden kaynaklanabilir. Boyun ağrılarının büyük çoğunluğu, hafif şiddette ve geçici özellikte olsa da yaklaşık yüzde 15’i kronik boyun ağrısına dönüşerek, kollarda da ağrı, uyuşukluk, güç ve his kaybı gibi bulgulara yol açabilir. Boyun ağrılarının tedavisinde ilaç tedavisi, fizik tedavi uygulamaları ve egzersizle beraber, hastaları doğru duruş, oturuş, yatış pozisyonları ve yastık seçimi konusunda bilgilendirmek büyük oranda yeterli olmaktadır” ifadelerini kullandı.

GERİLİM TİPİ BAŞ AĞRISINA NEDEN OLABİLİR

Doç. Dr. Tolu, yanlış yastık seçimi nedeniyle boyun ağrılarının arttığına dikkati çekerek, şu bilgileri verdi:

“İnsan ömrünün üçte biri uykuda geçer. Kaliteli uyku ve dinlenmiş bir şekilde uyanmak için doğru yastık seçimi çok önemlidir. Sabahları boyun ağrısı ile uyanmak, boynun uykuda uygun olmayan veya azalmış desteğinden kaynaklanıyor olabilir. Yastık uyurken baş ve enseyi tam olarak destekleyerek boyun ve sırt kaslarına binen yükü azaltarak gevşemesine yardımcı olur. Uyku sırasında boynun desteklenmesi boyun ağrısını hafifletmede önemli bir faktördür. Boyunda ağrı ve kas gerginliği, kişinin uygun bir uyku pozisyonu bulmada güçlük çekmesine böylece uyku kalitesinin bozularak gerilim tipi baş ağrılarının olmasına neden olur.”

UYGUN KALINLIK TEK YASTIKLA SAĞLANMALI

Yastık seçimine ilişkin ise şu değerlendirmede bulunan Doç. Dr. Tolu, “Boyun bölgesindeki omurların kendine özgü kıvrımına lordoz adı verilir. Kişinin yan ya da sırt üstü yatma halinde boynun düz bir hatta ve başının yüksekte kalmayacak şekilde, baş ve boyun kıvrımının desteklenmesi gerekir. Özellikle yüz üstü yatıldığında başın ve boyunun arkaya doğru aşırı yükselmesi boyun problemlerinin görülme olasılığını arttırır. Ayrıca yastık yüksekliğinin artması ile de boyun, sırt ve bele binen yük artar. Yastık kişiye özel seçilmelidir. Doğru yastık seçiminde kalınlık çok önemlidir. Alçak ya da yüksek yastıklarda baş fazla aşağıya düşecek ya da yüksekte kalacağından boyun kaslarının gerilmesine, bu da ağrıya neden olacaktır. Kişinin omuz genişliği ve boynunun uzunluğuna göre değişmekle birlikte en az 10-13 cm kalınlıkta bir yastıkta yatılması önerilmektedir. Uygun kalınlık tek bir yastıkla sağlanmalıdır. Yastık genişliği omuz genişliğine uygun olmalıdır” dedi.

BOYUN DESTEĞİNE DİKKAT EDİN

Yastık materyalinin de göz önünde bulundurulması gerektiğini belirten Doç. Dr. Tolu, tavsiyelerinin şu şekilde sürdürdü:

“Pamuk ve yün yastıklar çok faydalıdır, ancak özellikle sıcak havalarda terlemeye neden olabileceğinden boyun kaslarında spazmı arttırabilir. Yastıksız yatmak ya da çok yumuşak veya sert yastıklar ise yeterli boyun desteği sağlamayacağı için boyun problemlerinin gelişmesine neden olabilir. Ortopedik yastıklar boyun kıvrımını destekler, ancak bu yastıkların da çok yüksek, çok alçak ya da başın içine gömüleceği kadar yumuşak olmamasına dikkat etmek gerekmektedir. Hamileler için C şeklinde geliştirilen yastıklar bebeğin de desteklenmesini sağlayarak uyku kalitesini arttırır. Kalça ve bel ağrısı olan hastalar ise bacaklarının arasına bir yastık alıp, üstte kalan bacağını hafif karnına çekerek uyuyabilir. Sonuç olarak boyun ağrınız var ise özellikle sırt üstü ya da yan yatış pozisyonunda, baş ve boynunuzu destekleyen, omuz genişliğinizde tek yastık ile yatmanız uygun olacaktır. Ancak doğru yastık seçimine rağmen boyun ağrınız devam ediyor ise mutlaka bir fiziksel tıp ve rehabilitasyon hekimine başvurmalısınız.”