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Yasmin Erbil'den şoke eden cevap!

Yasmin Erbil'den şoke eden cevap! Sosyal medya paylaşımlarla sık sık olay yaratan Yasmin Erbil, önceki akşam Arnavutköy’de bir mekan çıkışı objektiflere takıldı.
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