Yasmin Erbil, Can Korkmaz'la aşk mı yaşıyor?

Şovmen Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil, önceki gün Etiler'deki bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Mağazaları gezerek alışveriş yapan Erbil, muhabirlerle sohbet etmeyi ihmal etmedi.
"SÜRPRİZ BUNLAR"
Babası Mehmet Ali Erbil ile birlikte program yapacak olan Yasmin Erbil, şovun içeriği ile ilgili sorulara, "Sürpriz bunlar" cevabını verdi.
"HAYATIMDA KİMSE YOK"
Geçtiğimiz haftalarda basketbolcu Can Korkmaz ile aşk yaşadığı iddia edilen Yasmin Erbil, "O benim arkadaşım, haberler doğru değil. Hayatımda kimse yok" dedi.