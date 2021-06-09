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Yasmin Erbil, Can Korkmaz'la aşk mı yaşıyor?

09 Haziran 2021 Çarşamba - 16:42 | Son Güncelleme : 09 06 2021 - 16:42

Basketbolcu Can Korkmaz ile aşk yaşadığı konuşulan Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın kızı Yasmin Erbil, konuyla ilgili muhabirlerin sorularını cevapladı.


Şovmen Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil, önceki gün Etiler'deki bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Mağazaları gezerek alışveriş yapan Erbil, muhabirlerle sohbet etmeyi ihmal etmedi.
 
"SÜRPRİZ BUNLAR"
 
Babası Mehmet Ali Erbil ile birlikte program yapacak olan Yasmin Erbil, şovun içeriği ile ilgili sorulara, "Sürpriz bunlar" cevabını verdi.
 
"HAYATIMDA KİMSE YOK"
 
Geçtiğimiz haftalarda basketbolcu Can Korkmaz ile aşk yaşadığı iddia edilen Yasmin Erbil, "O benim arkadaşım, haberler doğru değil. Hayatımda kimse yok" dedi.

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