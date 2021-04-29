Yasmin artık çok korkuyor! 'İki yılım gitti, çöp'

Usta sanatçı Mehmet Ali Erbil'in kendisi gibi oyuncu Nergis Kumbasar ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil, Bebek'te görüntülendi. Maske yüzünden tanınmakta zorlanan Erbil, ”Tanıyamadınız dimi? Maske hayat kurtarıyor” diyerek gazetecilere takıldı.