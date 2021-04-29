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Yasmin artık çok korkuyor! 'İki yılım gitti, çöp'
Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar’ın kızları Yasmin Erbil, önceki gün Bebek’te görüntülendi. Maske yüzünden tanınmakta zorlanan Erbil, muhabirlerle sohbet etti. Babasının sağlık durumu hakkında bilgi veren 24 yaşındaki Yasmin, pandemiyle ilgili de konuştu.
Usta sanatçı Mehmet Ali Erbil'in kendisi gibi oyuncu Nergis Kumbasar ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil, Bebek'te görüntülendi. Maske yüzünden tanınmakta zorlanan Erbil, ”Tanıyamadınız dimi? Maske hayat kurtarıyor” diyerek gazetecilere takıldı.
Usta sanatçı Mehmet Ali Erbil'in kendisi gibi oyuncu Nergis Kumbasar ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil, Bebek'te görüntülendi. Maske yüzünden tanınmakta zorlanan Erbil, ”Tanıyamadınız dimi? Maske hayat kurtarıyor” diyerek gazetecilere takıldı.