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Yaşlıya, hastaya, kimsesi olmayana, asker çocuğuna devletten destek! Çoğu kişi bilmiyor
Devletten milyonlara dev destek. Başvuranın hesabına yatıyor. Yoksul ya da kimsesi olmayanlara, yaşlılara, hastalara, asker ailelerine, asker çocuğuna, yetime, doğum yapanlara, eşi vefat edene ve aile bütçesine destek olmak isteyen düşük gelirli vatandaşlara kaymakamlıklarda bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla destek sağlanıyor.
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla devlet ihtiyacı olanlara destek sağlanıyor. Bu desteklerin çoğuna bir kimlikle başvurmak yetiyor. Bu konularda 'Alo 144 Sosyal Yardım Hattı'ndan ve sosyal yardımlaşma vakıflarından detaylı bilgi almak mümkün.