Yaşlıya, hastaya, kimsesi olmayana, asker çocuğuna devletten destek! Çoğu kişi bilmiyor

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla devlet ihtiyacı olanlara destek sağlanıyor. Bu desteklerin çoğuna bir kimlikle başvurmak yetiyor. Bu konularda 'Alo 144 Sosyal Yardım Hattı'ndan ve sosyal yardımlaşma vakıflarından detaylı bilgi almak mümkün.