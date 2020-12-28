Yaşlılık maaşı ne kadar 2021? 65 yaş maaşı ne kadar 2021?

65 yaş aylığı ne kadar 2021? Gelir durumu geçinmeye elverişli olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara verilen aylık asgari ücret zammıyla arttı. Geçmiş yıllarda 3 aylık verilen maaş sonraki yıllarda aylık olarak verilmeye başlandı. 2021 yılına günler kala maaş zam oranları dört gözle bekleniyordu beklenen haber geldi. İşte 65 aylığı hakkındaki detaylar…
65 yaş aylığı ne kadar olacak 2021?
Sosyal güvencesi olmayan emeklilik maaşı bulunmayan vatandaşlara devler tarafından bağlanan 65 yaş aylığı 711.5 liradan 864.89 liraya yükseldi.
65 yaş maaşı kimlere verilir?
65 yaş aylığı, yaşlıların yoksulluğa düşmeden temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi adına bağlanan aylıktır. 2022 sayılı kanun uyarınca, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) herhangi bir gelir veya aylık almayan ve bir işte çalışmayan 65 yaşını doldurmuş Türk vatandaşlarına, devlet aylık bağlıyor.
Hiçbir sosyal güvence bulunmaması (SSK, BAĞKUR, Emekli Sandığı) (4A,4B,4C)
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Aylık gelirin muhtaçlık sınırının altında olması
65 yaşını doldurmuş olmak