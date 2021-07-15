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Yaşlılık maaşı alanlara bayram ikramiyesi var mı 2021? 65 yaş aylığı alanlar bayram ikramiyesi alır mı?

15 Temmuz 2021 Perşembe - 16:09 | Son Güncelleme : 15 07 2021 - 16:09

Kurban Bayramı'na kısa süre kala milyonlar bayram ikramiyeleri ile ilgili araştırmalara devam ediyor Kurban Bayramı ikramiyesinin yatırılacağı tarihin netlik kazanmasının ardından kimlerin bayram ikramiyesi alıp alamayacağı da merak konusu oldu. SGK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklilerinin yararlandığı ikramiyelerden ölüm aylığı alanlar, şehit yakınları ve gaziler gibi farklı kategorilerde yer alan emekliler de yararlanabiliyor. Peki, Yaşlılık maaşı alanlara bayram ikramiyesi var mı 2021? Kurban Bayramı bayram ikramiyesinden kimler yararlanabilir? İşte yaşlılık maaşı alanların merak ettiği bayram ikramiyesi ile ilgili bilgiler...


Kurban Bayramı'na geri sayım başladı. Türkiye uzun bir bayram tatiline girmeye hazırlanırken hükümetten ham bayram tatili hem de emeklilere maaş ve ikramiye müjdesi geldi. SGK, Bağ-Kur ve emekli sandığı, ölüm aylığı alanlar, şehit yakınları ve gaziler gibi farklı kategorilerde yer alan emekliler de bayram ikramiyesinden yararlanabiliyor. Peki, Yaşlılık maaşı alanlara bayram ikramiyesi var mı 2021? Kurban Bayramı bayram ikramiyesinden kimler yararlanabilir? İşte yaşlılık maaşı alanların merak ettiği bayram ikramiyesi ile ilgili bilgiler...
 
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sosyal medyadan paylaştığı mesajda, “Bayram ikramiyeleri SSK emeklilerimize 13-14 Temmuz'da, Emekli Sandığı kapsamında olan emeklilerimize 15 Temmuz'da, Bağ-Kur emeklilerimize de 16 Temmuz'da ödenecek” dedi.
 
KİMLER BAYRAM İKRAMİYELERİNDEN YARARLANABİLECEK?
 
Emekli bayram ikramiyelerinden yararlanabilecek olalar;
 
– SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri
– Şehit yakınları ve gaziler
– Ölüm aylığı alanlar
– Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,
– Geçici köy korucuları
– Şeref aylığı alanlar
– Şampiyon sporcular,
Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,
– Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler.
 
YAŞLILIK AYLIĞI (65 YAŞ AYLIĞI) ALANLAR BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK MI?
 
Emekli aylığı alanlar ile birlikte yaşlılık aylığı, iş göremezlik geliri ve ölüm aylığı alanlar emekli bayram ikramiyesinden yararlanabiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 Ramazan Bayramı emekli ikramiye tutarını da açıkladı. Buna göre 1100 TL emekli ikramiyesi verilecek.
 
BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?
 
Emeklilere bayram ikramiyesi tutarı 1100 TL olacak.

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