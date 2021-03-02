Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe'de İnsan Hakları Eylem Planı'nı açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 amaç, 50 hedef, 393 faaliyeti tek tek açıkladı. 2 yıllık bir zaman diliminde uygulanacak İnsan Hakları Eylem Planı'nda öne çıkan başlıklar arasında yaş veya sağlık sebebiyle ceza infaz kurumunda hayatını tek başına idame ettiremeyen hükümlüler için alınan kararlar da bulunuyor. Peki, Denetimli serbestlik nedir? Yaşlı ve sağlık sorunları olan hükümlülere denetimli serbestlik gelecek mi? İşte İnsan Hakları Eylem Planı'nda dikkat çeken o madde...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde İnsan Hakları Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'nda 9 amaç, 50 hedef, 393 faaliyeti içeren İnsan Hakları Eylem Planı'nı maddelerini tek tek açıkladı. Açıklanan maddeler arasında denetimli serbestlik ile ilgili maddeler de bulunuyor. Peki, Denetimli Serbestlik nedir? Yaşlı ve sağlık sorunları olan hükümlülere denetimli serbestlik gelecek mi? İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın açıklamalarından öne çıkan o madde...

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde İnsan Hakları Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ''Bu sürecin sonunda 9 amaç, 50 hedef, 393 faaliyeti içeren bir belge olarak ortaya çıktı. 2 yıllık bir zaman diliminde uygulanmak üzere hazırlanmıştır'' dediği belgenin detaylarını açıkladı.

DENETİMLİ SERBESTLİK GELECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yaş veya sağlık sebebiyle ceza infaz kurumunda hayatını tek başına idame ettiremeyen hükümlüler için denetimli serbestlik uygulamasının alanını genişletiyoruz." dedi.

2 HAFTA İÇİNDE KAMUOYUNUN BİLGİSİNE SUNULACAK!

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bu eylem planındaki her bir faaliyetin arkasında geniş tabanlı bir istişare süreci var. İlgili bakanlıklar, kurumlar, STK'lar ile milletimizin her kesimi ile bir araya geldiler. Bu sürecin sonunda 9 amaç, 50 hedef, 393 faaliyeti içeren bir belge olarak ortaya çıktı. 2 yıllık bir zaman diliminde uygulanmak üzere hazırlanmıştır. Zaman dilimine yönelik takvim de 2 hafta içinde kamuoyunun bilgisine sunulacaktır."

İŞTE TEMEL İLKELERİ!

Vizyonu özgür birey, güçlü toplum, daha demokratik bir Türkiye olarak belirlenen plan 11 temel ilke ile başlıyor.

1- İnsan doğuştan sahip olduğu hakları ile yaşar. Devletin görevi de korumaktır.

2- İnsan onuru bütün hakların özü olarak hukukun etkin koruması altındadır

3- Dil, din, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce temelinde hiçbir ayrımcılık söz konusu olmaksızın herkes hukuk önünde eşittir.

4 - Kamu hizmetinin herkese eşit, tarafsız biçimde sunulması

5- Mevzuat tereddüt doğurmayacak şekilde açık kurallar içerir

6 - Sözleşme özgürlüğüne, kazanılmış hakların korunması prensibine aykırı olarak müdahale edilemez

7 - Devlet girişim ve çalışma hürriyetini korur ve geliştirir

8 - Adli ve idari işleyiş masumiyet karnesi lekelenmeme hakkı ve ceza sorumluluğunun şahsiliğini koruyan bir yaklaşımı merkezine alır

9 - Hiç kimse düşünce açıklamaları nedeniyle özgürlüğünden yoksun bırakılamaz

10 - Hukuk devleti her alanda tahkim edilir

11 -Haklarının ihlal edildiğini iddia eden herkes hak ve özgürlüklere saygının esasıdır.