Yaşlı ve obezleri koronavirüsten koruyor!

Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Vefik Arıca, Quercetin’in yaşlanma ve tahribatın önlenmesi ve dolayısıyla SARS-CoV-2 gibi viral enfeksiyonlu hastaların tedavisi, yönetimi için kullanım potansiyeline sahip olabileceğini ve halen devam eden klinik çalışmaların SARS-CoV-2 enfeksiyonunun neden olduğu ıstırabı ve ölüm oranını azaltmaya yardımcı olacağına dair çok güçlü kanıtlar sunduğuna dikkat çekti.

"ÇOK GÜÇLÜ ANTİOKSİDAN, EN ÇOK KIRMIZI SOĞANDA BULUNUYOR"

Quersetin’in yeşil yapraklılar, soğan, elma, domates, bazı meyveler ve brokoli de dahil olmak üzere bitkilerde bulunan çok güçlü bir antioksidan olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Arıca şöyle konuştu:

Prof. Dr. Arıca şöyle devam etti: "Dünyanın en önemli İmmünoloji dergilerinden olan 'Frontiers in Immunology' dergisinde Haziran 2020’de yayınlanan bir makalede Quercetin’in, çok sayıda patojen virülans aşamasına, virüs girişine, virüs replikasyonuna, protein birleşimine müdahale edebilen geniş bir antiviral özellikler yelpazesi sergilediğine ve bu terapötik etkilerin, C vitamininin birlikte uygulanmasıyla artırılabileceğine dikkat çekilmiş; ciddi yan etkiler ve düşük maliyetler söz konusu olduğunda, bu iki bileşiğin hem profilaksi hem de özellikle Kovid-19 hastaları dahil olmak üzere solunum yolu enfeksiyonlarının erken tedavisi için kombine uygulanmasını şiddetle önerilmiştir."

"QUERSETIN KOVİD-19 TEDAVİSİNDE DESTEK OLARAK KULLANILABİLİR"

Sağlıklı bir diyetten bol miktarda Quersetin alınabileceğini belirten Prof. Dr. Arıca, "Bazı durumlarda, özellikle bu pandemi döneminde güçlü anti-inflamatuar ve antiviral etkileri nedeniyle Quersetin takviyesi alternatif destek olarak kullanılabilir. İnsanlar, bu takviyeyi özellikle bu pandemi döneminde, bağışıklık sistemini güçlendirmek, iltihapla mücadele etmek ve genel sağlığı korumak dahil olmak üzere çeşitli nedenlerden almaktadır” diye konuştu.

“YAŞLI VE OBEZLERDE KORUYUCULUK ETKİSİ GÖSTERİLDİ”

Deneysel çalışmalarda Quercetin'in antiviral özelliklerini destekleyen geniş bir literatür bulunduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Vefik Arıca Quersetin'in koruyucu özelliğinin araştırmalarla da ispatlandığına vurgu yaparak şöyle devam etti: "Frontiers in Physiology dergisinde yayınlanan makaleye göre, İspanya ve Brezilya Araştırma Laboratuvarlarından çalışma grupları Quercetin'in Kovid-19 hastalığına yakalanan yaşlı ve obezlerde koruyuculuk etkisini gösterdiler. Quercetin geniş bir antiviral özellikler yelpazesine sahip.