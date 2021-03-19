Yaşlı çift şaşkına döndü! Kazandıkları ikramiyeyi görünce...

İngiltere’de Posta kodu Piyango'dan (Postcode lottery) 250 bin sterlin (2 milyon 517 bin TL) kazanarak şaşkına dönen yaşlı çift tüm parayı çocuklarına ve 6 torununa verecek.

İngiltere'nin başkenti Londra 'da 75 yaşındaki Alan ve eşi Yvonne Stanley'e Posta kodu Piyango'dan (Postcode lottery) 250 bin sterlin (2 milyon 517 bin TL) çıktı.

Kazandıkları paraya inanamayan yaşlı çiftin şaşkınlığı sosyal medyada viral oldu. 6 torunu bulunan Stanley çifti, “Bunu (parayı) çocuklara vereceğiz. Ne yapacaklarına kendileri karar verecek. Bu onlara kalmış. Şu anda herkes çok kötü zamanlar geçiriyor. Bunu (parayı) çevremizdekilerle paylaşabiliriz. Çok mutluyum. Başka insanları da mutlu edeceğiz” dedi.